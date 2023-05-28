Развиваться вопреки войне: какую динамику показала средняя зарплата украинцев

Нападение российских оккупантов стало тяжелым ударом для украинской экономики. И даже в таких трудных условиях бизнес находит возможности развиваться, а зарплаты украинцев медленно, но постоянно растут.

После начала полномасштабного вторжения российских окупантов украинский рынок труда обвалился до минимальных показателей. Количество вакансий снизилось в 15 раз, многие предприятия прекратили деятельность или были вынуждены переезжать.

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Впрочем, эта тенденция продолжалась не слишком долго, и уже сейчас можно говорить о том, что экономика не только "оживает", но и начинает набирать обороты.

Какая динамика зарплат

Уже в 2023 году аналитики зафиксировали несколько положительных тенденций. Одна из них – рост средней заработной платы украинцев. В первом квартале этого года показатель вырос на 3,1%.

В течение этого года средняя зарплата украинцев менялась следующим образом:

начало года – 12 644 гривны;

февраль – 12 794 гривны;

май – 13 423 гривны.

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Самая низкая средняя зарплата у работников почты и курьерских служб – 8 598 гривен. Самые высокие средние зарплаты в сфере ИТ и финансового сектора – 30 853 гривны и 27 969 гривен.

Ранее пресс-служба Верховной Рады Украины отчитывалась о том, что уровень минимальной зарплаты украинцев также будет расти. Уже в июле она составит 8107 гривен, а с октября показатель должен вырасти до 8918 гривен.