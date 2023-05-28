Після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів український ринок праці обвалився до мінімальних показників. Кількість вакансій знизилася аж в 15 разів, багато підприємств припинили діяльність або були змушені переїжджати.

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Втім, ця тенденція тривала не надто довго, і вже зараз можна говорити про те, що економіка не лише "оживає", а й поволі починає набирати оберти.

Яка динаміка зарплат

Вже у 2023 році аналітики зафіксували декілька позитивних тенденцій. Одна з них – зростання середньої заробітної плати українців. У першому кварталі цього року показник зріс на 3,1%.

Впродовж цього року середня зарплата українців змінювалася таким чином:

початок року – 12 644 гривні;

лютий – 12 794 гривні;

травень – 13 423 гривні.

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Найнижчу середню зарплату мають працівники пошти та кур'єрських служб – 8 598 гривень. Найвищі середні зарплати у сфері ІТ та фінансового сектору – 30 853 гривні та 27 969 гривень.

Раніше пресслужба Верховної Ради України звітувала про те, що рівень мінімальної зарплати українців також буде зростати. Вже у липні вона має становити 8107 гривень, а з жовтня показник повинен вирости до 8918 гривень.