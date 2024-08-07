Вино на 365 миллионов долларов: в Россию завезли алкоголь через страны Балтии

Больше всего вина экспортировали в Россию в 2023 году Италия и Грузия. В основном трансфер лежал через страны Балтии.

Экспорт вина в Россию

Объем экспорта вина из Италии в Россию составил 171,5 миллиона долларов, а из Грузии – 168,3 миллиона долларов. Эти страны являются крупнейшими поставщиками этой продукции в Россию.

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Большие объемы вина в Россию поступают через страны Балтии. В 2023 году объем транзитных перевозок через Литву составил 211,4 миллиона долларов, а Латвию – 153,8 миллиона долларов.

Государственная служба статистики в прошлом году Украина импортировала из Италии вина на 72,4 миллиона долларов, а экспортировала на 43,3 тысячи долларов, из Грузии – 15,8 миллиона долларов против 4,2 тысячи долларов.