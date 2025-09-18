Куда исчезло "Эльдорадо": почему сеть объявила банкротство, и как Ощадбанк охотится на активы Полищука
- Хозяйственный суд Киева открыл дело о банкротстве компании "Диеса", которая владеет брендом Eldorado.ua, и назначил арбитражным управляющим Ивана Бандуру.
- Ощадбанк пытается взыскать многомиллиардную задолженность с компаний, связанных с Eldorado, из-за чего они инициируют процедуры банкротства, чтобы защитить активы от кредиторов.
Сеть магазинов "Эльдорадо" –когда один из флагманов украинского ритейла сейчас официально банкротится. 3 сентября Хозяйственный суд Киева открыл производство в отношении компании "Диеса", которая владеет брендом. Но это лишь верхушка айсберга.
Как именно исчезает Eldorado?
Пока "Ощадбанк" пытается взыскать многомиллиардную задолженность, юрлица, связанные с бизнесменом Виктором Полищуком, одно за другим инициируют процедуры банкротства. "Эльдорадо" постепенно исчезает с карты украинского бизнеса вместе с активами, которые банки пытаются вернуть. Подробнее о ситуации рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Укрпочта опровергла дефолт: Смелянский объяснил убытки 2024 года
Банкротство объявили официально?
Хозяйственный суд Киева открыл дело о банкротстве ООО "Диеса" – юридического лица, которому принадлежит Eldorado.ua. Кредиторам дали 30 дней на подачу требований. Арбитражным управляющим назначен Иван Бандура.
Впрочем, это не впервые. Так, еще в сентябре 2023 года "Эльдорадо" заявляло о досудебной санации и подало иск к России на 1 миллиард гривен за возмещение убытков от войны. Компания пыталась реструктуризировать долги, в частности 30% – обещали погасить гарантированно, еще 40% – после гипотетического выигрыша в деле против России, а 30% – списать. Однако кредиторы отказались, и суд отменил этот план из-за чрезмерной неопределенности.
Заметьте. На момент открытия дела о банкротстве в Eldorado оставалось только два магазина в Киеве - в ТРЦ Gulliver и на Кольцевой дороге. И даже они уже на грани закрытия.
Что происходит с имуществом и кто за этим стоит?
Eldorado.ua юридически принадлежит ООО "Диеса". Эта компания владела не только магазинами, но и торговыми марками "Эльдорадо" и Технополис, несколькими автомобилями и землей на Киевщине. Но все имущество теперь под угрозой взыскания – из-за долгов.
По данным банков и юристов, компании, связанные с "Эльдорадо", задолжали Ощадбанку около 4 миллиардов гривен. С лета 2025 года государственный банк активно начал взимать активы, которые связывают с бизнесменом Виктором Полищуком – бывшим владельцем сети.
В июле Ощадбанк уже получил контроль над ТЦ "Gulliver" в Киеве, а теперь может забрать логистическую инфраструктуру (склады RLC) и остатки магазинов "Эльдорадо". В ответ эти компании начали массово запускать процедуры банкротства.
Так, в августе 2025 года о неплатежеспособности заявили сразу несколько фирм, в частности ООО "Инрайс Девелопмент", ООО "Евробетон" и ООО "Техенерготрейд". Все они связаны с семьей Полищука – через родственные связи, имущество и руководителей.
Умышленное банкротство или защита от кредиторов
Юристы считают, что банкротство стало частью защитной стратегии, призванной усложнить процедуру взыскания. Параллельно с этим жена Полищука подала на развод – еще один возможный шаг для вывода активов из-под контроля кредиторов.
Однако суды все чаще признают такие действия фиктивными, если они нарушают права банков и поставщиков.
А что с торговыми площадями?
Там, где еще недавно работали магазины Eldorado, уже заходят конкуренты. Самые интересные локации забирает Comfy. Часть складов уничтожена во время обстрелов, другие – простаивают или заморожены.
Фактически бренд "Эльдорадо" исчез с витрин, а теперь – и из реестров. Впереди – годы волокиты в судах, банкротства, продажи активов, а возможно – и попыток вернуть часть имущества через номинальных покупателей.
Что этому предшествовало?
ТРЦ "Гулливер" стал собственностью государственного консорциума, в который входят Ощадбанк и Укрэксимбанк, из-за погашения задолженности бенефициара перед госбанками.
Дело в том, что с начала полномасштабной войны компании, связанные с бизнесменом Виктором Полищуком, в частности ТРЦ "Гулливер", "Эльдорадо" и ряд складов – прекратили обслуживание кредитов.
Следствие установило, что в 2019 – 2021 годах компания заключила ряд фиктивных договоров, которые позволили завысить налоговый кредит по НДС и вывести более 145,8 миллионов гривен наличными.
Тогда же директору "Гулливера" Ирине Круппе объявили подозрение в завышении налогового кредита по НДС.