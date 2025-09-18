Мережа магазинів "Ельдорадо" – колись один із флагманів українського рітейлу наразі офіційно банкрутує. 3 вересня Господарський суд Києва відкрив провадження щодо компанії "Дієса", яка володіє брендом. Але це лише верхівка айсберга.

Як саме зникає Eldorado?

Поки "Ощадбанк" намагається стягнути багатомільярдну заборгованість, юрособи, пов'язані з бізнесменом Віктором Поліщуком, одна за одною ініціюють процедури банкрутства. "Ельдорадо" поступово зникає з мапи українського бізнесу разом із активами, які банки намагаються повернути. Детальніше про ситуацію розповідає 24 Канал.

Дивіться також Укрпошта спростувала дефолт: Смілянський пояснив збитки 2024 року

Банкрутство оголосили офіційно?

Господарський суд Києва відкрив справу про банкрутство ТОВ "Дієса" – юридичної особи, якій належить Eldorado.ua. Кредиторам дали 30 днів на подання вимог. Арбітражним керуючим призначено Івана Бандуру.

Втім, це не вперше. Так, ще у вересні 2023 року "Ельдорадо" заявляло про досудову санацію та подало позов до Росії на 1 мільярд гривень за відшкодування збитків від війни. Компанія намагалася реструктуризувати борги, зокрема 30% – обіцяли погасити гарантовано, ще 40% – після гіпотетичного виграшу у справі проти Росії, а 30% – списати. Проте кредитори відмовилися, і суд скасував цей план через надмірну невизначеність.

Зауважте. На момент відкриття справи про банкрутство в Eldorado залишалося лише два магазини в Києві — у ТРЦ Gulliver та на Кільцевій дорозі. І навіть вони вже на межі закриття.

Що відбувається з майном і хто за цим стоїть?

Eldorado.ua юридично належить ТОВ "Дієса". Ця компанія володіла не лише магазинами, а й торговими марками "Ельдорадо" та Технополіс, кількома автомобілями та землею на Київщині. Але все майно тепер під загрозою стягнення – через борги.

За даними банків і юристів, компанії, пов'язані з "Ельдорадо", заборгували Ощадбанку близько 4 мільярдів гривень. Із літа 2025 року державний банк активно почав стягувати активи, які пов'язують із бізнесменом Віктором Поліщуком – колишнім власником мережі.

У липні Ощадбанк уже отримав контроль над ТЦ "Gulliver" у Києві, а тепер може забрати логістичну інфраструктуру (склади RLC) і залишки магазинів "Ельдорадо". У відповідь ці компанії почали масово запускати процедури банкрутства.

Так, у серпні 2025 року про неплатоспроможність заявили одразу кілька фірм, зокрема ТОВ "Інрайс Девелопмент", ТОВ "Євробетон" та ТОВ "Техенерготрейд". Усі вони пов'язані з родиною Поліщука – через родинні зв'язки, майно і керівників.

Навмисне банкрутство чи захист від кредиторів Юристи вважають, що банкрутство стало частиною захисної стратегії, покликаної ускладнити процедуру стягнення. Паралельно із цим дружина Поліщука подала на розлучення – ще один можливий крок для виведення активів із-під контролю кредиторів.

Проте суди все частіше визнають такі дії фіктивними, якщо вони порушують права банків і постачальників.

А що з торговими площами?

Там, де ще нещодавно працювали магазини Eldorado, уже заходять конкуренти. Найцікавіші локації забирає Comfy. Частина складів знищена під час обстрілів, інші – простоюють або заморожені.

Фактично бренд "Ельдорадо" зник із вітрин, а тепер – і з реєстрів. Попереду – роки тяганини в судах, банкрутства, продажі активів, а можливо – і спроб повернути частину майна через номінальних покупців.

Що цьому передувало?