Эстония даст Украине почти миллион евро: на что пойдут деньги
29 июня 2023, 13:05Читати новину українською
Источник:Европейская правда
МИД Эстонии объявил о новой финансовой помощи для Украины. До конца года нам предоставят 959 650 евро.
Этот пакет помощи от Эстонии должен быть направлен на поддержку жителей Украины. Также речь идет о поддержке внутренних беженцев, а также выехавших в Грузию и Молдову.
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Как сообщили в МИД Эстонии, таким образом они пытаются поддержать находящуюся в состоянии войны Украину и помочь украинцам преодолеть последствия войны. Также Эстония хочет помочь Украине быстро реагировать на нападения на гражданское население.Чтобы автомобиль прослужил как можно дольше, важно использовать не только качественные жидкости для его обслуживания, но и оригинальные детали. Только до 30 июня можно приобрести запчасти Škoda ходовой группы со скидкой 20%, чтобы всегда оставаться на ходу.
Предоставленные деньги планируют распределить следующим образом:
- 315 600 евро получит спасательный департамент для закупки пены, которая необходима для тушения пожаров объектов инфраструктуры;
- 400 тысяч евро дадут общественной организации Pagulasalibi, деньги распределят между наиболее уязвимыми домохозяйствами;
- 244 050 евро получит общественная организация Mondo, которая будет ремонтировать две школы в Николаевской и Запорожской областях.