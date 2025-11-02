Бизнес избегает уплаты налогов: почему схемы дробления трудно преодолеть

Украинский бизнес часто может маскировать настоящие обороты, тем самым используя схемы дробления. Речь идет о разделе деятельности между десятками ФЛП. Впрочем экономисты отмечают: без обновления налоговой преодолеть такие схемы невозможно.

Как бизнес может избегать полной уплаты налогов?

Как рассказал для 24 Канала экономист Олег Гетман, не платить полную сумму налогов удается через схемы дробления. Например, в сетях ресторанов и ритейла такие схемы построены на том, что они не просто дробятся на ФЛП, а еще и ФЛП не выдает подавляющее большинство фискальных чеков.

Напоминаем! Через распределение деятельности на юридические лица или ФЛП на упрощенной системе бизнесы могут избегать полной уплаты налогов. Заметными для потребителя схемы дробления становятся тогда, когда в супермаркете или ресторане выдают несколько чеков об оплате.

Гетман добавляет, что ФЛП в случае дробления не показывает полный свой оборот, но несмотря на это может дальше существовать как предприниматель.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Если заставить их показывать весь оборот, то схема дробления становится почти неинтересной. Потому что лимиты будут заканчиваться через месяц или несколько недель. Слишком много их надо будет менять, поэтому выгоднее будет перейти на общую систему.

Для того, чтобы побороть такие и другие схемы тенизации стоит принять законопроект №9243, но пока его рассмотрение откладывают, объясняет господин Олег.

Дело в том, что без качественной налоговой службы и Бюро экономической безопасности (БЭБ) ничего не будет работать вообще, а сам законопроект следует принять для полной перезагрузки налоговой в стране.

Когда придут международники, выберут новое руководство, потом перезагрузят все кадры, переаттестуют комиссией добродетели и этическими комиссиями, все негодяи пойдут отдыхать, а останутся качественные люди и наберут таких специалистов в налоговую,

– отмечает Гетман.

Что должна делать налоговая со схемами дробления?

Для 24 Канала налоговый консультант Михаил Смокович добавляет, что сейчас налоговая имеет недостаточно средств для того, чтобы разоблачить такие схемы дробления. По его словам, ведомство должно получить больше возможностей для привлечения бизнеса к ответственности.

Михаил Смокович Бухгалтер, налоговый консультант Налоговая должна выявлять такие случаи, но инструменты у нее ограничены. В случае выявления она может трактовать это как дробление бизнеса и пытаться в актах всех этих ФЛП собрать вместе.

Поэтому, ведет дальше Смокович, весь оборот бизнеса можно будет обложить налогом не по упрощенной системе, как это например сделала та или иная компания, а по общей.

Заметьте! В таких случаях для налоговой труднее всего собрать все вместе, выявить и привлечь к ответственности.

Как в Украине проверяют бизнес?