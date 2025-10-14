Кабмин запускает новую систему?

Обновленная система обеспечит прозрачное и объективное формирование планов проверок, сообщает Министерство экономики, информирует 24 Канал.

Смотрите также Правительство ужесточает требования к производителям, которые хотят продавать продукцию через Prozorro

В частности, степень риска для каждого предприятия будет вычисляться по определенным критериям, после чего система самостоятельно будет формировать перечень субъектов, подлежащих контролю.

Какие преимущества нового подхода?

Внедрение модуля позволит сконцентрировать внимание контролирующих органов на высокорисковых предприятиях, уменьшив административную нагрузку на бизнес с низким уровнем риска.

Годовые и комплексные планы проверок будут формироваться и публиковаться автоматически, что гарантирует открытость процесса и доступ общественности к информации,

– сообщили в ведомстве.

Таким образом, система минимизирует влияние человеческого фактора, снижая коррупционные риски и устраняя возможность субъективных решений.

Компании получат выгоду?

Решение также уменьшит давление на добросовестные компании. В частности, предприятия смогут прогнозировать свое участие в плановых проверках и отслеживать данные онлайн.

После завершения военного положения информация о планах и результатах проверок будет доступна на сайте Государственной регуляторной службы и на портале открытых данных.

Важно! Министерство отметило, что изменения касаются только инспекционных проверок в рамках госнадзора (контроля). Налоговые проверки и действия правоохранителей проводятся по отдельным процедурам. Не распространяется постановление и на сферы, имеющие собственное регулирование - в частности финансовый сектор, таможню и рыночный надзор.

Прозрачность проверок и отчетности

Кроме того, правительство обновило порядок обнародования информации о деятельности унитарных госпредприятий и хозяйственных обществ. Документ предусматривает четкие сроки и периодичность публикации отчетов о деятельности, спецобязанности предприятий, правовые основания их выполнения и связанные бюджетные расходы.

Предприятия обязаны обнародовать отчеты об управлении и достижении целей деятельности на собственных сайтах или на ресурсах соответствующего органа управления.

Что нужно знать о проверках бизнеса?