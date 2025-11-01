Как отличается монетизация?
Нужно понимать, что оплата за просмотры формируется с учетом того, сколько заплатил за рекламу рекламодатель, сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.
Размер монетизации на YouTube за 1000 просмотров сейчас:
- от 3 до 11 долларов – самая высокая монетизация, которая доступна сейчас. Она предоставляется за контент, создаваемый для аудитории в Великобритании, Австралии и Германии.
- от пары центов и до 2 долларов – монетизация, которая действует для большинства стран. В частности, Бразилии, Индии, Юго-Восточной Азии и Украины.
Если опираться на данные монетизации за август, больше всего за 500 000 просмотров можно было получить:
- Среди стран с самой высокой монетизацией лидером были США. Для них оплата в среднем составляла 10,26 доллара за 1000 просмотров. То есть, за 500 000 выйдет – 5 130 долларов.
- А вот для стран с самой низкой монетизацией ситуация несколько иная. За 1000 просмотров максимум там 2 доллара. Соответственно, за 500 000 получится – 1000 долларов.
Что еще важно знать о заработке на YouTube сейчас?
Зарабатывать на YouTube можно разными способами. Необязательно создавать контент. Также получать доход с этой платформы возможно, через написание сценариев для видео, монтаж и тому подобное.
YouTube ввел монетизацию за Shorts. Эти короткие видео действительно могут принести доход. Однако он кратно меньше чем за длинные видео. Сейчас Shorts эффективнее использовать для продвижения, чем заработка, сообщает AIR Media-Tech.