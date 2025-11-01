Как отличается монетизация?

Нужно понимать, что оплата за просмотры формируется с учетом того, сколько заплатил за рекламу рекламодатель, сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.

Размер монетизации на YouTube за 1000 просмотров сейчас:

от 3 до 11 долларов – самая высокая монетизация, которая доступна сейчас. Она предоставляется за контент, создаваемый для аудитории в Великобритании, Австралии и Германии.

от пары центов и до 2 долларов – монетизация, которая действует для большинства стран. В частности, Бразилии, Индии, Юго-Восточной Азии и Украины.

Если опираться на данные монетизации за август, больше всего за 500 000 просмотров можно было получить:

Среди стран с самой высокой монетизацией лидером были США. Для них оплата в среднем составляла 10,26 доллара за 1000 просмотров. То есть, за 500 000 выйдет – 5 130 долларов.

А вот для стран с самой низкой монетизацией ситуация несколько иная. За 1000 просмотров максимум там 2 доллара. Соответственно, за 500 000 получится – 1000 долларов.

Что еще важно знать о заработке на YouTube сейчас?