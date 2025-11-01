Як відрізняється монетизація?

Потрібно розуміти, що оплата за перегляди формується з урахуванням того, скільки заплатив за рекламу рекламодавець, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.

Розмір монетизації на YouTube за 1000 переглядів зараз:

від 3 до 11 доларів – найвища монетизація, яка доступна зараз. Вона надається за контент, що створюється для аудиторії в Великій Британії, Австралії та Німеччині.

від пари центів і до 2 доларів – монетизація, яка діє для більшості країн. Зокрема, Бразилії, індії, Південно-Східної Азії та України.

Якщо спиратись на дані монетизації за серпень, найбільше за 500 000 переглядів можна було отримати:

Серед країн з найвищою монетизацією лідером були США. Для них оплата в середньому складала 10,26 долара за 1000 переглядів. Тобто, за 500 000 вийде – 5 130 доларів.

А от для країн з найнижчою монетизацією ситуація дещо інша. За 1000 переглядів максимум там 2 долари. Відповідно, за 500 000 вийде – 1000 доларів.

Що ще важливо знати про заробіток на YouTube зараз?