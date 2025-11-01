Чи усі магазини мережі закриті?

Станом на жовтень 2025 року в країні продовжує працювати лише один магазин мережі – у ТРЦ Fontan Sky в Одесі, повідомляє NV, інформує 24 Канал.

Наприкінці квітня цього року FLO закрив торгову точку у київському ТРЦ Respublika Park. Також про припинення співпраці з компанією повідомила Budhouse Group, яка розірвала договори оренди у львівському Forum Lviv та харківському Nikolsky.

Чому це відбулось?

За словами операційного директора Budhouse Group Максима Гаврюшина, продажі у магазинах FLO у цих торгових центрах були у 4 – 5 разів нижчими від прогнозів, що робило неможливим сплату оренди.

У FLO Ukraine пояснили, що мережа наразі проходить етап "оптимізації" – закриваються лише ті точки, які є збитковими.

Попри скорочення мережі, компанія продовжує шукати персонал для магазинів Reebok у Києві. Зокрема, на сайті Work.ua відкриті вакансії.

Довідково. FLO – найбільший турецький ритейлер взуття, який вийшов на український ринок наприкінці 2020 року, відкривши перший магазин у Forum Lviv. У мережі представлено чоловіче, жіноче та дитяче взуття власних брендів (Lumberjack, Reno, Polaris), а також ліцензійні марки, зокрема Reebok.

Компанія відмовилась від планів розширення в Україні

У 2021–2024 роках FLO мала щонайменше 10 магазинів у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Львові та Сумах. Компанія також заявляла про плани розширення – до 2023 року прагнула збільшити обсяг міжнародних продажів до 300 мільйонів доларів і відкрити понад 300 магазинів у 47 країнах світу.

Станом на жовтень 2025 року мережа FLO продовжує працювати приблизно у 800 торгових точках у 25 країнах, серед яких і Росія.

Які магазини повідомили про закриття

Раніше стало відомо, що турецька мережа English Home підтвердила вихід з українського ринку, хоча офіційних заяв не було, інтернет-магазин перестав працювати ще у лютому 2025 року.

Мережа супермаркетів "Континент" у Києві припиняє діяльність після понад 20 років роботи.

До слова, турецька текстильна галузь переживає кризу, зменшуючи експорт з 22 мільярдів доларів у 2022 році до прогнозованих 17 мільярдів доларів у 2025-му.