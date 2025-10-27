Текстильна промисловість у кризі?

За даними The Economist, за три роки обсяги експорту знизилися з 22 мільярдів доларів у 2022 році до прогнозованих 17 мільярдів доларів у 2025-му, передає 24 Канал.

Таке падіння призвело до закриття близько 6000 підприємств і втрати роботи для понад 310 тисяч працівників. Сотні компаній уже перенесли виробництво за кордон, передусім до Єгипту, де нижчі витрати на робочу силу.

Які причини спаду?

Серед причин – високі кредитні ставки, переоцінена валюта та інфляція, яка, хоча й знизилася з майже тризначних показників, усе ще сягає 33%.

Зауважте. Ці фактори суттєво підвищили собівартість виробництва та позбавили Туреччину цінової конкурентоспроможності.

Конкурувати стало складніше

Мінімальна зарплата з 2022 року зросла з 383 доларів до 620 доларів, а відсоткові ставки зробили кредити для бізнесу надто дорогими. Голова Асамблеї турецьких експортерів Мустафа Гюльтепе визнав, що країна більше не може покладатися на стару модель.

Європейські клієнти раніше погоджувалися платити на 15 – 20% більше за турецьку якість. Але коли різниця з конкурентами зросла до 50%, цей аргумент більше не працює,

– зауважив він.

Тим часом Бангладеш і В'єтнам демонструють двозначне зростання експорту, а Китай збільшує поставки текстилю до ЄС на 20%, користуючись новими торговими переорієнтаціями після запровадження американських тарифів.

Який прогноз?

Ситуацію ускладнює відтік робочої сили. Зокрема, після завершення громадянської війни в Сирії близько 20% сирійських мігрантів, які працювали в турецьких швейних фабриках, повернулися додому.

Голова центру турецьких оптовиків Giyimkent Музаффер Чевізлі попереджає, що криза може затягнутися:

Навіть якщо економіку вдасться стабілізувати, галузі буде важко повернутися до колишнього рівня. Робоча сила дорожчає, а молодь дедалі частіше обирає офіс, а не цех,

– додав Музаффер Чевізлі.

Попри це, експерти вважають, що у Туреччини все ще має потенціал для відродження галузі, зокрема, якщо вона переорієнтується з масового виробництва на брендинг, дизайн, швидку логістику та нішеві продукти.

Деякі великі компанії, як от Eroglu та LC Waikiki, уже частково перенесли виробництво в Єгипет, і цей тренд, за прогнозами, посилюватиметься.

Коротко про контекст