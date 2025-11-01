Все ли магазины сети закрыты?

По состоянию на октябрь 2025 года в стране продолжает работать только один магазин сети – в ТРЦ Fontan Sky в Одессе, сообщает NV, информирует 24 Канал.

В конце апреля этого года FLO закрыл торговую точку в киевском ТРЦ Respublika Park. Также о прекращении сотрудничества с компанией сообщила Budhouse Group, которая разорвала договоры аренды во львовском Forum Lviv и харьковском Nikolsky.

Почему это произошло?

По словам операционного директора Budhouse Group Максима Гаврюшина, продажи в магазинах FLO в этих торговых центрах были в 4 – 5 раз ниже прогнозов, что делало невозможным оплату аренды.

В FLO Ukraine объяснили, что сеть сейчас проходит этап "оптимизации" – закрываются только те точки, которые являются убыточными.

Несмотря на сокращение сети, компания продолжает искать персонал для магазинов Reebok в Киеве. В частности, на сайте Work.ua открыты вакансии.

Справочно. FLO – крупнейший турецкий ритейлер обуви, который вышел на украинский рынок в конце 2020 года, открыв первый магазин в Forum Lviv. В сети представлена мужская, женская и детская обувь собственных брендов (Lumberjack, Reno, Polaris), а также лицензионные марки, в частности Reebok.

Компания отказалась от планов расширения в Украине

В 2021–2024 годах FLO имела не менее 10 магазинов в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове и Сумах. Компания также заявляла о планах расширения – к 2023 году стремилась увеличить объем международных продаж до 300 миллионов долларов и открыть более 300 магазинов в 47 странах мира.

По состоянию на октябрь 2025 года сеть FLO продолжает работать примерно в 800 торговых точках в 25 странах, среди которых и Россия.

Какие магазины сообщили о закрытии

Ранее стало известно, что турецкая сеть что турецкая сеть English Home подтвердила выход с украинского рынка, хотя официальных заявлений не было, интернет-магазин перестал работать еще в феврале 2025 года.

Сеть супермаркетов "Континент" в Киеве прекращает деятельность после более 20 лет работы.

К слову, турецкая текстильная отрасль переживает кризис, уменьшая экспорт с 22 миллиардов долларов в 2022 году до прогнозируемых 17 миллиардов долларов в 2025-м.