Мережа на ринку понад 20 років
Про остаточне закриття компанія повідомила у соцмережах, інформує 24 Канал.
Перший магазин "Континент" відкрився в Києві ще у 1993 році, а вже через три роки – перший повноцінний супермаркет. У 2016-му ритейлер спробував оновитися через ребрендинг, однак утриматися на конкурентному ринку не вдалося.
Магазини уже не працюють?
Із п'яти останніх торгових точок чотири вже припинили роботу:
- на вулиці Якуба Коласа,
- проспекті Свободи,
- вулиці Академіка Кудряшова,
- вулиці Дмитрівській.
На Google-картах ці локації вже позначені як "Закрито назавжди",
Зауважте. Єдиний магазин, що ще працює — на вулиці Академіка Кудряшова у Солом'янському районі, – закриється 3 листопада.
За інформацією Української ради торговельних центрів, на колишніх локаціях "Континету" відкриються магазини "Сільпо". Однак, у мережі супермакетів цього наразі не коментували.
