Мережа на ринку понад 20 років

Про остаточне закриття компанія повідомила у соцмережах, інформує 24 Канал.

Перший магазин "Континент" відкрився в Києві ще у 1993 році, а вже через три роки – перший повноцінний супермаркет. У 2016-му ритейлер спробував оновитися через ребрендинг, однак утриматися на конкурентному ринку не вдалося.

Магазини уже не працюють?

Із п'яти останніх торгових точок чотири вже припинили роботу:

на вулиці Якуба Коласа,

проспекті Свободи,

вулиці Академіка Кудряшова,

вулиці Дмитрівській.

На Google-картах ці локації вже позначені як "Закрито назавжди",

Зауважте. Єдиний магазин, що ще працює — на вулиці Академіка Кудряшова у Солом'янському районі, – закриється 3 листопада.

За інформацією Української ради торговельних центрів, на колишніх локаціях "Континету" відкриються магазини "Сільпо". Однак, у мережі супермакетів цього наразі не коментували.

До речі, раніше ми писали, що Fozzy Group, відома мережею супермаркетів "Сільпо", спільно з польським менеджером Мацеєм Гавронським створила у Польщі нову компанію IDKFA IDCLIP, яка стала офіційним франчайзі французької ритейл-мережі Carrefour.