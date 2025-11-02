Бізнес уникає сплати податків: чому схеми дроблення важко подолати

Український бізнес часто може маскувати справжні обороти, тим самим використовуючи схеми дроблення. Йдеться про розділ діяльності між десятками ФОПів. Втім економісти наголошують: без оновлення податкової подолати такі схеми неможливо.

Як бізнес може уникати повної сплати податків?

Як розповів для 24 Каналу економіст Олег Гетман, не сплачувати повну суму податків вдається через схеми дроблення. Наприклад, в мережах ресторанів та ритейлу такі схемі побудовані на тому, що вони не просто дробляться на ФОП, а ще й ФОП не видає переважну більшість фіскальних чеків.

Читайте також Який дохід з YouTube за 500 000 переглядів можна отримати зараз

Нагадуємо! Через розподіл діяльності на юридичні особи чи ФОПи на спрощеній системі бізнеси можуть уникати повної сплати податків. Помітними для споживача схеми дроблення стають тоді, коли в супермаркеті чи ресторані видають кілька чеків про оплату.

Гетман додає, що ФОП у випадку дроблення не показує повний свій оборот, але попри це може далі існувати як підприємець.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Якщо змусити їх показувати весь оборот, то схема дроблення стає майже нецікавою. Бо ліміти закінчуватимуться за місяць чи кілька тижнів. Надто багато їх треба буде змінювати, тож вигідніше буде перейти на загальну систему.

Для того, щоб побороти такі та інші схеми тінізації варто ухвалити законопроєкт №9243, але поки його розгляд відкладають, пояснює пан Олег.

Річ у тім, що без якісної податкової служби та Бюро економічної безпеки (БЕБ) нічого не працюватиме взагалі, а сам законопроєкт варто ухвалити для повного перезавантаження податкової в країні.

Коли прийдуть міжнародники, оберуть нове керівництво, потім перезавантажать всі кадри, переатестують комісією доброчесності й етичними комісіями, усі негідники підуть відпочивати, а залишаться якісні люди й наберуть таких фахівців у податкову,

– наголошує Гетман.

Що повинна робити податкова зі схемами дроблення?

Для 24 Каналу податковий консультант Михайло Смокович додає, що наразі податкова має недостатньо засобів для того, щоб викрити такі схеми дроблення. За його словами, відомство повинно отримати більше можливостей для притягнення бізнесу до відповідальності.

Михайло Смокович Бухгалтер, податковий консультант Податкова має виявляти такі випадки, але інструменти в неї обмежені. У разі виявлення вона може трактувати це як дроблення бізнесу й намагатися в актах всіх цих ФОПів зібрати разом.

Відтак, веде далі Смокович, весь оборот бізнесу можна буде оподаткувати не по спрощеній системі, як це наприклад зробила та чи інша компанія, а по загальній.

Зауважте! У таких випадках для податкової найважче зібрати все докупи, виявити та притягнути до відповідальності.

Як в Україні перевіряють бізнес?