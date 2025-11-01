Як припинити діяльність ФОП через Дію?

Подати заяву на отримання послуги щодо припинення ФОП можна декількома способами: особисто, через законного представника, шляхом відправлення документів поштою, або ж заповнивши заяву на отримання послуги онлайн, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

Цікаво! У Державному центрі зайнятості наголошують, що для закриття ФОП необхідно подати заяву про припинення підприємницької діяльності до будь-якого держреєстратора, оскільки на державну реєстрацію ФОП не розповсюджується принцип територіальності.

Водночас отримати послугу онлайн через Дію можна за такими кроками:

  • Авторизуйтесь або зареєструйтесь у кабінеті громадянина.
  • Необхідна інформація підтягнеться у заяву з ЄДР, а тому варто перевірити, чи правильна вона, та підписати її електронним підписом фізичної особи.
  • Заяву буде надіслано до ЄДР для припинення діяльності ФОП онлайн без участі реєстратора, а інформація про закриття також надійде до податкової служби.
  • Відтак статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина у розділі "Послуги" – "Замовлені послуги". А повідомлення про закриття ФОП з'явиться в розділі "Зверніть увагу" та буде відправлено електронною поштою.

Зауважте! Відкрити ФОП після припинення діяльності можна у будь-який час, але тут варто врахувати, що доведеться подати заяву на нову реєстрацію. Річ у тім, що відновити закритий ФОП вже неможливо.

Чи потрібно сплачувати борги після закриття ФОП?

  • Якщо в ФОПа є нараховані або ж несплачені суми єдиного внеску, податкова не здійснить подальші процедури щодо зняття платника єдиного внеску з обліку до сплати цієї суми.

  • Річ у тім, що при припиненні підприємницької діяльності, підприємець продовжує користуватися правами, виконувати обов'язки та нести відповідальність. Тому особа повинна забезпечити остаточні розрахунки з податків.