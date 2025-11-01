Як припинити діяльність ФОП через Дію?

Подати заяву на отримання послуги щодо припинення ФОП можна декількома способами: особисто, через законного представника, шляхом відправлення документів поштою, або ж заповнивши заяву на отримання послуги онлайн, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

Цікаво! У Державному центрі зайнятості наголошують, що для закриття ФОП необхідно подати заяву про припинення підприємницької діяльності до будь-якого держреєстратора, оскільки на державну реєстрацію ФОП не розповсюджується принцип територіальності.

Водночас отримати послугу онлайн через Дію можна за такими кроками:

Авторизуйтесь або зареєструйтесь у кабінеті громадянина.

Необхідна інформація підтягнеться у заяву з ЄДР, а тому варто перевірити, чи правильна вона, та підписати її електронним підписом фізичної особи.

Заяву буде надіслано до ЄДР для припинення діяльності ФОП онлайн без участі реєстратора, а інформація про закриття також надійде до податкової служби.

Відтак статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина у розділі "Послуги" – "Замовлені послуги". А повідомлення про закриття ФОП з'явиться в розділі "Зверніть увагу" та буде відправлено електронною поштою.

Зауважте! Відкрити ФОП після припинення діяльності можна у будь-який час, але тут варто врахувати, що доведеться подати заяву на нову реєстрацію. Річ у тім, що відновити закритий ФОП вже неможливо.

Чи потрібно сплачувати борги після закриття ФОП?