Сколько стоит подписка на Netflix сейчас

Подписка на сервис Netflix позволяет получить пользователю дополнительные функции. Например, возможность сохранять фильмы и сериалы на свой гаджет и смотреть их офлайн.

Какие подписки доступны на Netflix сейчас

Сейчас на Netflix доступны тарифы: базовый, стандартный и премиум. Их стоимость варьируется в диапазоне от 4,99 до 9,99 евро в месяц.

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Какие функции доступны по этим тарифам:

Базовый тариф

В этом тарифе доступен просмотр фильмов и сериалов в HD-качестве и их загрузка, но только на одном гаджете. Стоимость ежемесячной подписки – 4,99 евро в месяц.

Стандартный тариф

При использовании этого тарифа, контент доступен в Full HD качестве. Просматривать его и скачивать выбранные файлы можно уже на двух устройствах. Цена этого тарифа – 7,49 евро в месяц.

Премиум тариф

Позволяет просмотр фильмов и сериалов в UltraHD (4К) качестве с объемным звуком (с использованием пространственного аудио). Смотреть контент можно на 4 устройствах, а загружать – на 6 гаджетах. Стоимость этого тарифа – 9,99 евро в месяц.

Обратите внимание! Пользователи, которые выбрали стандартный или премиальный тариф, могут оформить для кого-то гостевую подписку. Сейчас эта услуга стоит 2,99 евро в месяц. Гостевая подписка позволяет человеку смотреть контент от Netflix на одном гаджете.