Які підписки доступні на Netflix зараз

Зараз на Netflix доступні тарифи: базовий, стандартний та преміум. Їхня вартість варіюється у діапазоні від 4,99 до 9,99 євро на місяць.

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Які функції доступні за цими тарифами:

Базовий тариф

У цьому тарифі доступний перегляд фільмів і серіалів в HD-якості та їх завантаження, але тільки на одному гаджеті. Вартість щомісячної підписки – 4,99 євро на місяць.

Стандартний тариф

При використанні цього тарифу, контент доступний у Full HD якості. Переглядати його і звантажувати обрані файли можна уже на двох пристроях. Ціна цього тарифу – 7,49 євро на місяць.

Преміум тариф

Дозволяє перегляд фільмів та сералів у UltraHD (4К) якості з об’ємним звуком (з використанням просторового аудіо). Дивитись контент можна на 4 пристроях, а завантажувати – на 6 гаджетах. Вартість цього тарифу – 9,99 євро на місяць.

Зверніть увагу! Користувачі, які обрали стандартний або преміальний тариф, можуть оформити для когось гостьову підписку. Зараз ця послуга коштує 2,99 євро на місяць. Гостьова підписка дозволяє людині дивитися контент від Netflix на одному гаджеті.