Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что единый налог во многих случаях используется не по назначению. По его словам, крупные региональные сети магазинов продолжают уклоняться от налогообложения, "измельчая" бизнес на ФОПов.

Как бизнес уклоняется от налогов?

Нардеп привел примеры, когда крупные ритейл-сети уклоняются от налогов, регистрируя десятки ФЛП вместо уплаты реальных сумм в бюджет, передает 24 Канал.

"В магазине оформлено несколько ФЛП. Один из них работает на общей системе и продает подакцизную продукцию, ведь продавец подакцизной продукции не может быть на едином налоге. Другие - на едином налоге второй группы и платят около 4 тысяч гривен в месяц. При этом магазин с оборотом 3 миллиона гривен должен был бы заплатить около 300 тысяч", - пояснил Гетманцев.

Он подчеркнул, что эти ФОПы лишь формально зарегистрированы как предприниматели, а фактически бизнесом не занимаются и не могут получить льготы для малого бизнеса, предусмотренные Налоговым кодексом.

Нардеп привел пример сети из 117 магазинов в Черновицкой области, которая полностью работает на ФОПах. По словам Гетманцева, частые изменения ФЛП в таких сетях связаны с превышением лимита в 7 миллионов гривен.

В этом и есть манипуляция и злоупотребления. Единый налог создавался для малого бизнеса, а не для большого, что мимикрирует под малый,

- подчеркнул он.

Куда идут неуплаченные налоги?

Гетманцев также опроверг мнение о более дешевых товарах в магазинах, которые уклоняются от налогов. По его словам, неуплаченные налоги не снижают цены, а просто оседают в карманах мошенников вместо бюджета.

Он подчеркнул, что налоговики должны проверять тех, кто действительно уклоняется, а не давить на честный бизнес. И добавил, что нарушения должны заканчиваться не только наказанием виновных, но и отставками чиновников, которые закрывали глаза на такие схемы.

