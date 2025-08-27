Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що єдиний податок у багатьох випадках використовується не за призначенням. За його словами, великі регіональні мережі магазинів продовжують ухилятися від оподаткування, "подрібнюючи" бізнес на ФОПів.

Як бізнес ухиляється від податків?

Нардеп навів приклади, коли великі ритейл-мережі ухиляються від податків, реєструючи десятки ФОПів замість сплати реальних сум до бюджету, передає 24 Канал.

"У магазині оформлено декілька ФОПів. Один з них працює на загальній системі і продає підакцизну продукцію, адже продавець підакцизної продукції не може бути на єдиному податку. Інші — на єдиному податку другої групи і сплачують близько 4 тисяч гривень на місяць. При цьому магазин з оборотом 3 мільцони гривень мав би сплатити близько 300 тисяч", — пояснив Гетманцев.

Він підкреслив, що ці ФОПи лише формально зареєстровані як підприємці, а фактично бізнесом не займаються і не можуть отримати пільги для малого бізнесу, передбачені Податковим кодексом.

Нардеп навів приклад мережі зі 117 магазинів у Чернівецькій області, яка повністю працює на ФОПах. За словами Гетманцева, часті зміни ФОПів у таких мережах пов'язані з перевищенням ліміту у 7 мільйонів гривень.

У цьому і є маніпуляція та зловживання. Єдиний податок створювався для малого бізнесу, а не для великого, що мімікрує під малий,

— наголосив він.

Куди йдуть несплачені податки?

Гетманцев також спростував думку про дешевші товари у магазинах, які ухиляються від податків. За його словами, несплачені податки не знижують ціни, а просто осідають у кишенях шахраїв замість бюджету.

Він підкреслив, що податківці мають перевіряти тих, хто справді ухиляється, а не тиснути на чесний бізнес. І додав, що порушення мають закінчуватися не лише покаранням винних, а й відставками чиновників, які закривали очі на такі схеми.

Що відомо про ухилення від податків в Україні?