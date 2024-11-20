1000 долларов и бесплатное обучение: возможности для женщин от Дії

Дія.Бізнес объявила о старте второй волны образовательной программы "Мечтай и Достигай" для женщин, которые стремятся начать или развивать собственный бизнес. В чем суть программы, читайте далее.

Что предусматривает программа для женщин

Участницы программы смогут узнать, как создавать и продвигать бизнес в онлайн-среде, адаптировать свои идеи к новым рынкам и аудиториям, а также перевести офлайн-бизнес в цифровой формат, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

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По завершении обучения участницы получат финансовую поддержку: ваучер на 1 000 долларов для старта или развития собственного бизнеса.

Обратите внимание! Подать заявку можно до 1 декабря включительно. Детали программы – здесь, форма аппликации – здесь.

Программа включает в себя 13 онлайн-модулей и рассчитана на три месяца. Темы обучения:

цифровой маркетинг;

бизнес-стратегия;

внедрение бизнес-моделей;

создание и продвижение онлайн-бизнеса и продвижение онлайн-бизнеса;

адаптация идей к новым рынкам и аудиториям.