1000 долларов и бесплатное обучение: возможности для женщин от Дії
Дія.Бізнес объявила о старте второй волны образовательной программы "Мечтай и Достигай" для женщин, которые стремятся начать или развивать собственный бизнес. В чем суть программы, читайте далее.
Что предусматривает программа для женщин
Участницы программы смогут узнать, как создавать и продвигать бизнес в онлайн-среде, адаптировать свои идеи к новым рынкам и аудиториям, а также перевести офлайн-бизнес в цифровой формат, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.
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По завершении обучения участницы получат финансовую поддержку: ваучер на 1 000 долларов для старта или развития собственного бизнеса.
Обратите внимание! Подать заявку можно до 1 декабря включительно. Детали программы – здесь, форма аппликации – здесь.
Программа включает в себя 13 онлайн-модулей и рассчитана на три месяца. Темы обучения:
- цифровой маркетинг;
- бизнес-стратегия;
- внедрение бизнес-моделей;
- создание и продвижение онлайн-бизнеса и продвижение онлайн-бизнеса;
- адаптация идей к новым рынкам и аудиториям.