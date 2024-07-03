Украинский бизнес помогает развитию польской экономики

Украинцы, которые в результате войны в Украине выехали в Польшу, создали на рынке широкое предложение квалифицированных специалистов. Это, в свою очередь, существенно усилило экономику страны.

Как украинцы влияют на экономику Польши

С начала полномасштабного вторжения, большинство украинцев были вынуждены выехать в Польшу. Почти 95% украинцев, которые обращались в центр поддержки предпринимателей Дія.Бізнес в Варшаве по различным бизнес-вопросам, имели высшее образование и опыт ведения бизнеса.

Читайте также Бизнес платит больше: какие налоги для предпринимателей в Польше

Об этом рассказала руководитель консультационного отдела центра поддержки предпринимателей Дія.Бізнес в Варшаве Виктория Булгакова.

Виктория Булгакова Руководитель консультационного отдела центра поддержки предпринимателей Дія.Бізнес в Варшаве Оказавшись в Польше украинцы вынуждены были искать работу, изучать польское законодательство, язык и культуру. Украинцы начали открывать собственный бизнес в Польше, чтобы быть финансово независимыми и реализовывать собственный потенциал. Украинцы быстро учатся и готовы делиться опытом. Быстро налаживают партнерские отношения и контакты.

Из-за энергетического кризиса и уничтожения производственных мощностей, некоторые бизнесы были вынуждены открыть филиалы и отделения в Польше. Это создало новые предприятия и рабочие места, а также дополнительные трудовые ресурсы для Польши.

Как насчет уплаты налогов

По налогам, отчетная кампания продолжалась до 1 мая 2024 года, поэтому подсчеты еще продолжаются. Важно отметить, что украинцы, находясь в Польше, продолжают вести предпринимательскую деятельность в Украине.

Украинцы обращаются с запросами об открытии хозяйственной деятельности в Украине. Центр Дія.Бізнес в Варшаве ежемесячно проводит налоговые вебинары с участием специалистов Государственной налоговой службы Украины.

На таких встречах можно узнать обо всех изменениях в украинском законодательстве и получить ответы на вопросы от налоговиков.

Находясь за границей, украинцы продолжают платить налоги по месту регистрации, понимая важность наполнения бюджета Украины.