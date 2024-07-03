Як українці впливають на економіку Польщі
З початку повномасштабного вторгнення, більшість українців були змушені виїхати до Польщі. Майже 95% українців, які зверталися до центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Варшаві з різних бізнес-питань, мали вищу освіту та досвід ведення бізнесу.
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Про це розповіла керівниця консультаційного відділу центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Варшаві Вікторія Булгакова.
Опинившись в Польщі українці вимушені були шукати роботу, вивчати польське законодавство, мову і культуру. Українці почали відкривати власний бізнес у Польщі, щоб бути фінансово незалежними та реалізовувати власний потенціал. Українці швидко вчаться і готові ділитися досвідом. Швидко налагоджують партнерські відносини та контакти.
Через енергетичну кризу та знищення виробничих потужностей, деякі бізнеси були змушені відкрити філії та відділення в Польщі. Це створило нові підприємства та робочі місця, а також додаткові трудові ресурси для Польщі.
Як щодо сплати податків
Щодо податків, звітна кампанія тривала до 1 травня 2024 року, тож підрахунки ще тривають. Важливо зазначити, що українці, перебуваючи в Польщі, продовжують вести підприємницьку діяльність в Україні.
На таких зустрічах можна дізнатися про всі зміни в українському законодавстві та отримати відповіді на питання від податківців.