Як українці впливають на економіку Польщі

З початку повномасштабного вторгнення, більшість українців були змушені виїхати до Польщі. Майже 95% українців, які зверталися до центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Варшаві з різних бізнес-питань, мали вищу освіту та досвід ведення бізнесу.

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Про це розповіла керівниця консультаційного відділу центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Варшаві Вікторія Булгакова.

Вікторія Булгакова Керівниця консультаційного відділу центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Варшаві Опинившись в Польщі українці вимушені були шукати роботу, вивчати польське законодавство, мову і культуру. Українці почали відкривати власний бізнес у Польщі, щоб бути фінансово незалежними та реалізовувати власний потенціал. Українці швидко вчаться і готові ділитися досвідом. Швидко налагоджують партнерські відносини та контакти.

Через енергетичну кризу та знищення виробничих потужностей, деякі бізнеси були змушені відкрити філії та відділення в Польщі. Це створило нові підприємства та робочі місця, а також додаткові трудові ресурси для Польщі.

Як щодо сплати податків

Щодо податків, звітна кампанія тривала до 1 травня 2024 року, тож підрахунки ще тривають. Важливо зазначити, що українці, перебуваючи в Польщі, продовжують вести підприємницьку діяльність в Україні.

Важливо! Українці звертаються з запитами щодо відкриття господарської діяльності в Україні. Центр Дія.Бізнес у Варшаві щомісяця проводить податкові вебінари за участі фахівців Державної податкової служби України.

На таких зустрічах можна дізнатися про всі зміни в українському законодавстві та отримати відповіді на питання від податківців.

Зауважте! Перебуваючи за кордоном, українці продовжують сплачувати податки за місцем реєстрації, розуміючи важливість наповнення бюджету України.