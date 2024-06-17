Отсрочка от мобилизации для ФЛП: смогут ли предприниматели забронироваться

На сегодня ФЛП не имеют статуса критически важных работников. Поэтому вопрос об отсрочке от мобилизации для них не урегулирован. В то же время недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает экономическое бронирование, в том числе и для физлиц-предпринимателей.

Возможно ли экономическое бронирование для предпринимателей

Один из авторов нового законопроекта по бронированию является председатель комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. Нардеп отметил, что в проекте заложена концепция "экономического бронирования", которая позволит сохранить для экономики труднозаменяемых специалистов.

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Адвокат адвокатского объединения "Фомин и партнеры" Юлия Степаненко объяснила, что основным условием такого бронирования станет не форма осуществления предпринимательской деятельности, а реальность ее осуществления, вид, объем заработка от деятельности и сумма уплаченного налога.

Согласно закону, во время военного положения под бронирование подлежат работники, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики.

А вот вопрос бронирования ФЛП и возможность приобретения ими статуса "критически важных" действующим законодательством на сегодня не урегулирован,

– добавляет Степаненко.

Какими будут условия для отсрочки для ФЛП

Согласно новому законопроекту, в Налоговый кодекс Украины предусматриваются внесение изменений относительно бронирования за военный сбор. В то же время в проекте не указана форма регистрации предприятия, которое может это осуществить, а значит, им может стать любой субъект хозяйствования, в том числе и ФЛП.

Сейчас известно о следующих условиях:

реальное ведение деятельности в течение последнего года,

уплата военного сбора в сумме 20 тысяч гривен ежемесячно за работника,

бронируются наиболее "критически важные" работники. Решает кто это будет именно ФЛП, ведь налог уплачивается самим субъектом хозяйствования.

Как будет выглядеть процесс бронирования

ФЛП 1 группы "выпадают" из этого списка, ведь лишены возможности нанимать работников.Процент забронированных будет определен Кабмином. Таким образом, забронировать всех наемных сотрудников ФЛП не смогут.

Адвокат Анна Даниэль рассказала как выглядит рабочий вариант процедуры бронирования:

предприятие вносит сведения о работниках на электронном портале,

после этого предоставляет квитанцию об уплате сбора, в случае ФЛП – справку о движении средств,

Государственная налоговая служба подтверждает отсутствие задолженности онлайн,

затем лицо получает желтый QR-код, подтверждающий процедуру бронирования,

в течение 60 дней лицу необходимо явиться в ЦПАУ для обновления данных и валидации бронирования.

Кроме того, для бронирования лицу нужно подготовить следующие документы: актуальный военно-учетный документ, пребывания на учете в ТЦК по месту регистрации, воинское звание и военно-учетная специальность.

Уже забронированные граждане будут получать зеленый QR-код, подтверждающий их бронирование. Право на выезд за границу экономическая бронь не предоставляет.

В то же время конечного варианта экономического бронирования пока нет. Он будет известен после появления самого текста законопроекта на сайте Верховной Рады.