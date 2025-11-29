Как правильно прекратить ФЛП без лишних визитов налоговой
- Для закрытия ФЛП необходимо подать заявку госрегистратору через Дию.
- Для прекращения ФЛП следует подать последнюю декларацию, погасить задолженности, аннулировать лицензии и дождаться внесения записи в ЕГР для официального прекращения деятельности.
Правильное закрытие ФЛП – это целая процедура, от которой зависит, продолжит ли налоговая начислять обязательства. Чтобы предпринимательская деятельность была официально прекращена важно выполнить все шаги: от подачи заявки к госрегистратору до финальной отчетности ФЛП.
Как правильно закрыть ФЛП?
Для того, чтобы закрыть ФЛП нужно обратиться к госрегистратору или онлайн через Дию, а затем подать заявку на прекращение предпринимательской деятельности, передает 24 Канал со ссылкой на Дию.
В Дії это можно сделать, авторизовавшись и заполнив специальную форму. Ее следует подписать квалифицированной электронной подписью – и заявление автоматически будет отправлено регистратору.
- Если ФЛП был на упрощенной системе/едином налоге, то стоит подать последнюю декларацию за отчетный период, в котором закрылись.
- А если на общей системе – подать отчетную декларацию за имущественное состояние и доходы за период до закрытия. закрытия.
- Кроме того, стоит погасить все задолженности и аннулировать лицензии, например, на определенные виды деятельности.
Обратите внимание! Только после того, как госрегистратор внесет запись в ЕГР и направит информацию в налоговую, Пенсионный фонд и т.д., это будет означать официальное прекращение ФЛП.
Почему стоит подавать заявку на прекращение деятельности?
Если ФЛП просто перестанет работать, а не закроет официально ФЛП, то юридически лицо-предприниматель все еще будет на учете как предприниматель, говорится в Государственной налоговой службе Украины в Закарпатской области.
Поэтому ФЛП в дальнейшем будут поступать запросы по отчетности, ЕСВ, налогов и тому подобное. И только полное завершение процедуры, например внесение записи в ЕГР, представление отчетности, уплата всех обязательств и т.д., может дать "чистый" статус.
Какие льготы для ФЛП могут отменить?
Одним из условий МВФ является отмена льготы для ФЛП 2 и 3 группы. Речь идет о переходе на общую систему налогообложения с упрощенной.
Дело в том, что ФЛП, которые на упрощенной системе налогообложения, не платят налог на добавленную стоимость. Например, 3 группа ФЛП может быть плательщиком НДС, но не обязательно.
Такое условие может создать дополнительную административную нагрузку на малый бизнес из-за обязательной регистрации плательщиком НДС и другие сложности.