Как правильно прекратить ФЛП без лишних визитов налоговой

Правильное закрытие ФЛП – это целая процедура, от которой зависит, продолжит ли налоговая начислять обязательства. Чтобы предпринимательская деятельность была официально прекращена важно выполнить все шаги: от подачи заявки к госрегистратору до финальной отчетности ФЛП.

Как правильно закрыть ФЛП?

Для того, чтобы закрыть ФЛП нужно обратиться к госрегистратору или онлайн через Дию, а затем подать заявку на прекращение предпринимательской деятельности, передает 24 Канал со ссылкой на Дию.

В Дії это можно сделать, авторизовавшись и заполнив специальную форму. Ее следует подписать квалифицированной электронной подписью – и заявление автоматически будет отправлено регистратору.

Если ФЛП был на упрощенной системе/едином налоге, то стоит подать последнюю декларацию за отчетный период, в котором закрылись.

А если на общей системе – подать отчетную декларацию за имущественное состояние и доходы за период до закрытия. закрытия.

Кроме того, стоит погасить все задолженности и аннулировать лицензии, например, на определенные виды деятельности.

Обратите внимание! Только после того, как госрегистратор внесет запись в ЕГР и направит информацию в налоговую, Пенсионный фонд и т.д., это будет означать официальное прекращение ФЛП.

Почему стоит подавать заявку на прекращение деятельности?

Если ФЛП просто перестанет работать, а не закроет официально ФЛП, то юридически лицо-предприниматель все еще будет на учете как предприниматель, говорится в Государственной налоговой службе Украины в Закарпатской области.

Поэтому ФЛП в дальнейшем будут поступать запросы по отчетности, ЕСВ, налогов и тому подобное. И только полное завершение процедуры, например внесение записи в ЕГР, представление отчетности, уплата всех обязательств и т.д., может дать "чистый" статус.

