Як правильно припинити ФОП без зайвих візитів податкової

Правильне закриття ФОП – це ціла процедура, від якої залежить, чи продовжить податкова нараховувати зобов'язання. Щоб підприємницька діяльність була офіційно припинена важливо виконати всі кроки: від подачі заявки до держреєстратора до фінальної звітності ФОП.

Як правильно закрити ФОП?

Для того, щоб закрити ФОП потрібно звернутися до держреєстратора або ж онлайн через Дію, а потім подати заявку на припинення підприємницької діяльності, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

Читайте також Росія провалила план зі збору податків: не вистачило 5 трильйонів рублів

У Дії це можна зробити, авторизувавшись та заповнивши спеціальну форму. Її варто підписати кваліфікованим електронним підписом – і заява автоматично буде надіслана реєстраторові.

Якщо ФОП був на спрощеній системі/єдиному податку, то варто подати останню декларацію за звітний період, в якому закрилися.

А якщо на загальній системі – подати звітну декларацію за майновий стан та доходи за період до закриття. закриття.

Крім того, варто погасити всі заборгованості та анулювати ліцензії, наприклад, на певні види діяльності.

Зверніть увагу! Лише після того, як держреєстратор внесе запис до ЄДР і направить інформацію до податкової, Пенсійного фонду тощо, це означатиме офіційне припинення ФОП.

Чому варто подавати заявку на припинення діяльності?

Якщо ФОП просто перестане працювати, а не закриє офіційно ФОП, то юридично особа-підприємець все ще буде на обліку як підприємець, йдеться в Державній податковій службі України у Закарпатській області.

Через це ФОПу надалі надходитимуть запити щодо звітності, ЄСВ, податків тощо. І лише повне завершення процедури, як-от внесення запису до ЄДР, подання звітності, сплата всіх зобов'язань тощо, може дати "чистий" статус.

Які пільгу для ФОПів можуть скасувати?