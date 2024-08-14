Засчитывается ли в страховой стаж период отпуска без зарплаты

Если человек находится в отпуске без сохранения зарплаты, периоды без уплаты страховых взносов не засчитываются в страховой стаж. Впрочем, эти взносы можно оплатить самостоятельно через Пенсионный фонд.

Как сделать добровольный взнос

Сделать добровольный страховой взнос можно, начиная с текущего месяца.

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Эта уплата будет учтена в страховой стаж за месяц, когда средства поступят на счет Фонда. Это позволит человеку приобретать страховой стаж даже в периоды без заработка.

Чтобы месяц был зачислен в страховой стаж, сумма добровольного взноса должна равняться или превышать минимальный страховой взнос, который составляет 22% от минимальной заработной платы.

Какова процедура добровольного страхования

С 1 апреля 2024 года этот взнос равен 1 760 гривен, поскольку минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен.

В Украине в конце прошлого года приняли закон, упрощающий участие граждан в добровольном пенсионном страховании.

Этот механизм теперь доступен без бумажной волокиты и посещения государственных учреждений. Участие могут принимать лица старше 16 лет, в том числе застрахованные и незастрахованные, или платить взносы за других лиц.

Для этого нужно заключить договор с Пенсионным фондом Украины в электронном виде через веб-портал. Каждый самостоятельно определяет размер взносов и срок их уплаты.