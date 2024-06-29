"Нужно больше, чем капитал и ликвидность": основатель Nike назвал главную черту успеха

Филу Найту удалось построить международную корпорацию и заработать состояние в десятки миллиардов долларов. Начало его пути было нелегким, однако ему удалось преодолеть все препятствия.

Черта победителей

В начале истории компании Nike Филу Найту пришлось бороться со многими вызовами, рассказывает Бизнес 24. Не сбиться с пути к мечте помогла одна черта, которую он советует развивать всем предпринимателям.

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Уверенность. Вот что нужно человеку больше, чем собственный капитал и ликвидность,

– убежден основатель Nike.

По его убеждению, только уверенность в собственных силах и безумная вера в идею способны стать мостиком к успеху. Если ее нет, то любой вызов или негативный сценарий развития событий могут стать фатальными.

Мелочей не существует

Также Фил Найт убежден, что важно полностью отдаваться всем делам, какими бы мелкими они не казались.

Тот, кто двигает горы, сначала убирает мелкие камешки,

– мудрость, которую он всегда проговаривал про себя.

Силу привычки не стоит недооценивать, и поэтому если безответственно относиться к маленьким делам, это будет иметь непременное влияние на то, как вы выполняете важную работу.