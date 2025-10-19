Опередила Microsoft и Apple: какая компания самая ценная на Уолл-стрит
- Nvidia остается крупнейшей компанией в мире с рыночной капитализацией, опередив Microsoft и Apple.
- В сентябре Nvidia объявила о планах инвестировать в OpenAI.
Еще летом Nvidia зафиксировала рекорд, ведь стала первой публичной компанией, чья рыночная стоимость достигла 4 триллионов долларов. Сейчас компания до сих пор лидирует на рынке, а ее капитализация превысила показатель в 4 триллиона.
Какая самая дорогая компания в мире?
Еще в июле Nvidia достигла максимума в S&P 500, а рыночная стоимость достигла почти 4 триллионов долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.
Также, компания вытеснила Microsoft с первого места по рыночной капитализации. Интересно, что в июле 2023 году рыночная стоимость Nvidia составляла лишь около 1,05 триллиона долларов.
- По состоянию на октябрь, Nvidia остается крупнейшей компанией в мире с рыночной капитализацией в 4,50 триллиона долларов, пишет Fool. Доход компании оценивается в 165,2 миллиарда долларов.
Интересно, что в сентябре Nvidia объявила о планах инвестировать 100 миллиардов долларов в OpenAI, разработчика ChatGPT, и 5 миллиардов долларов в Intel.
- После нее в рейтинге Microsoft с рыночной капитализацией в 3,80 триллиона долларов) Apple с 3,70 триллионами долларов, Alphabet с 3,10 триллионами долларов и Amazon с 2,30 триллионами долларов.
Что стоит знать о Nvidia: это технологическая компания, которая проектирует и разрабатывает графические процессоры (GPU). Они используются для компьютерной графики и видеоигр.
Справочно: Рыночная капитализация является одним из ключевых показателей, показывающий общую стоимость компании на фондовом рынке. Простыми словами – это способ оценить, насколько велика компания по сравнению с другими. Кроме того, для инвесторов высокая капитализация компании свидетельствует о надежности.
Какие компании имеют самые высокие прибыли?
В сентябре рейтинг по прибыли возглавила компания Saudi Aramco среди 5 других компаний – прибыли составили 193,21 миллиарда долларов.
Второе место принадлежало компании Alphabet (Google) с показателем в 140,07 миллиарда долларов, а третье место – Apple с доходами в 130,21 миллиарда долларов.
В то же время в марте самым дорогим брендом в мире была компания Apple со стоимостью 517 миллиардов долларов после роста на 74%. А NVIDIA тогда увеличила стоимость бренда на 163% до 44,5 миллиарда долларов.