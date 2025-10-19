Еще летом Nvidia зафиксировала рекорд, ведь стала первой публичной компанией, чья рыночная стоимость достигла 4 триллионов долларов. Сейчас компания до сих пор лидирует на рынке, а ее капитализация превысила показатель в 4 триллиона.

Какая самая дорогая компания в мире?

Еще в июле Nvidia достигла максимума в S&P 500, а рыночная стоимость достигла почти 4 триллионов долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Также, компания вытеснила Microsoft с первого места по рыночной капитализации. Интересно, что в июле 2023 году рыночная стоимость Nvidia составляла лишь около 1,05 триллиона долларов.

По состоянию на октябрь, Nvidia остается крупнейшей компанией в мире с рыночной капитализацией в 4,50 триллиона долларов, пишет Fool. Доход компании оценивается в 165,2 миллиарда долларов.

Интересно, что в сентябре Nvidia объявила о планах инвестировать 100 миллиардов долларов в OpenAI, разработчика ChatGPT, и 5 миллиардов долларов в Intel.

После нее в рейтинге Microsoft с рыночной капитализацией в 3,80 триллиона долларов) Apple с 3,70 триллионами долларов, Alphabet с 3,10 триллионами долларов и Amazon с 2,30 триллионами долларов.

Что стоит знать о Nvidia: это технологическая компания, которая проектирует и разрабатывает графические процессоры (GPU). Они используются для компьютерной графики и видеоигр.

Справочно: Рыночная капитализация является одним из ключевых показателей, показывающий общую стоимость компании на фондовом рынке. Простыми словами – это способ оценить, насколько велика компания по сравнению с другими. Кроме того, для инвесторов высокая капитализация компании свидетельствует о надежности.

