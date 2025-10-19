Випередила Microsoft та Apple: яка компанія найцінніша на Волл-стріт
- Nvidia залишається найбільшою компанією у світі зf ринковою капіталізацією, випередивши Microsoft та Apple.
- У вересні Nvidia оголосила про плани інвестувати у OpenAI.
Ще влітку Nvidia зафіксувала рекорд, адже стала першою публічною компанією, чия ринкова вартість досягнула 4 трильйонів доларів. Наразі компанія досі лідерує на ринку, а її капіталізація перевищила показник у 4 трильйони.
Яка найдорожча компанія у світі?
Ще у липні Nvidia досягла максимуму в S&P 500, а ринкова вартість сягнула майже 4 трильйонів доларів, передає 24 Канал з посиланням на Associated Press.
Читайте також Китайський виробник BYD оголосив про найбільше відкликання авто через технічні несправності
Також, компанія витіснила Microsoft з першого місця щодо ринкової капіталізації. Цікаво, що у липня 2023 році ринкова вартість Nvidia становила лише близько 1,05 трильйона доларів.
- Станом на жовтень, Nvidia залишається найбільшою компанією у світі з ринковою капіталізацією у 4,50 трильйона доларів, пише Fool. Дохід компанії оцінюють в 165,2 мільярда доларів.
Цікаво, що у вересні Nvidia оголосила про плани інвестувати 100 мільярдів доларів у OpenAI, розробника ChatGPT, та 5 мільярдів доларів у Intel.
- Після неї у рейтингу Microsoft з ринковою капіталізацією в 3,80 трильйона доларів) Apple з 3,70 трильйонами доларів, Alphabet з 3,10 трильйонами доларів та Amazon з 2,30 трильйонами доларів.
Що варто знати про Nvidia: це технологічна компанія, яка проєктує та розробляє графічні процесори (GPU). Вони використовуються для комп'ютерної графіки та відеоігор.
Довідково: Ринкова капіталізація є одним із ключових показників, що показує загальну вартість компанії на фондовому ринку. Простими словами – це спосіб оцінити, наскільки велика компанія у порівнянні з іншими. Крім того, для інвесторів висока капіталізація компанії свідчить про надійність.
Які компанії мають найвищі прибутки?
У вересні рейтинг за прибутками очолила компанія Saudi Aramco серед 5 інших компаній – прибутки становили 193,21 мільярда доларів.
Друге місце належало компанії Alphabet (Google) з показником в 140,07 мільярда доларів, а третє місце – Apple з прибутками в 130,21 мільярда доларів.
Водночас у березні найдорожчим брендом у світі була компанія Apple з вартістю 517 мільярдів доларів після зростання на 74%. А NVIDIA тоді збільшила вартість бренду на 163% до 44,5 мільярда доларів.