Lloyd's боится страховать корабли с украинским зерном: какой конкурент пользуется ситуацией

Компания Lloyd's отказывается страховать суда, которые перевозят зерно из Украины. Впрочем, на рынке есть другие игроки, готовые действовать смело и помогать нашему государству.

Ранее крупнейший в мире страховщик Lloyd's страховал судна в Черном море, перевозившие зерно из Украины. Когда же российские оккупанты вышли из зерновой сделки, компания решила взять паузу.

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Lloyd's не хочет страховать суда с украинским зерном

Как объявил генеральный директор Lloyd's Джон Нил, компания не будет страховать суда с украинским зерном. По крайней мере, до того момента, когда не удастся организовать для этого международные коридоры. Этот вопрос компания уже обсуждает с ООН.

При отсутствии вмешательства ООН и согласования с ООН мы не санкционируем страхование,

– заявил Нил.

После того как оккупанты вышли из зерновой сделки, корабли продолжили движение в украинские порты за зерном и другим товарам. Суда двигаются близко к берегу, ведь россияне уже потеряли многие свои корабли и боятся сюда подходить. Затем маршруты проходят через территориальные воды Румынии и Болгарии.

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Еще один крупный игрок страхового рынка Beazley работает с этими кораблями.

"Мы присутствуем на этом рынке, чтобы предоставлять страхование, нужное для того, чтобы эти суда начали двигаться", – сообщил генеральный директор страховщика Эдриан Кокс.

Напомним, что 15 сентября Польша и ряд других стран ЕС готовы в одностороннем порядке наложить эмбарго на украинское зерно.