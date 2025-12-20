Кто кормит бюджет Украины: отрасли, которые платят самые большие налоги

Согласно последним данным лидерами среди налогоплательщиков в 2025 году стали несколько отраслей, в частности перерабатывающая промышленность, доля уплаты с которой является наибольшей. Зато в корпорации, которые формируют большую часть поступлений налогов, входят 5 известных предприятий.

Какие отрасли платят самые большие налоги?

За 8 месяцев 2025 года, по словам исполняющей председателя Государственной налоговой службы Леси Карнаух, среди лидеров в отраслях, которые уплатили больше всего налогов, является перерабатывающая промышленность, передает 24 Канал.

Общая доля перерабатывающей промышленности составляет 17,6%, а второе место традиционно занимает оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 16,7%.

Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 11,6%, а финансовая и страховая деятельность – 10%.

Интересно, что за прошлый год больше всего уплатили налогов, сборов и платежей 4 отрасли, а именно: перерабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, госуправление и оборона, а еще финансовая и страховая деятельность, свидетельствуют данные Государственной налоговой службы.

Поэтому перерабатывающая промышленность заняла наибольший процент – 17,2% от общего сбора, а второе место – оптовая и розничная торговля с 15,8%.

Какие компании лидируют по уплате налогов?

Например металлургия, как часть перерабатывающей промышленности, приносит в госбюджет немалые налоги. Таким образом в сотню крупнейших частных налогоплательщиков в Украине входят 6 сталелитейных компаний, а именно группа Метинвест, ArcelorMittal Kryvyi Rih, Interpipe, Ferrexpo, DCH Steel и Centravis, свидетельствует рейтинг от Delo.

За весь прошлый год они заплатили в целом более 36 миллиардов гривен, а это значит, что отрасль является одной из ключевых по финансированию бюджета.

Зато первые 5 компаний, что есть среди лидеров по уплате налогов, такие:

Филип Моррис Украина – за весь 2024 год компания уплатила 52,2 миллиарда гривен, а за I полугодие 2025 года 28,9 миллиарда гривен.

– за весь 2024 год компания уплатила 52,2 миллиарда гривен, а за I полугодие 2025 года 28,9 миллиарда гривен. Группа ДТЭК – за 2024 год сумма налоговых платежей составила 41 миллиард гривен, а за І полугодие 2025 года 24,3 миллиарда гривен.

– за 2024 год сумма налоговых платежей составила 41 миллиард гривен, а за І полугодие 2025 года 24,3 миллиарда гривен. BAT Украина – за весь 2024 год было уплачено налогов на уровне 38,1 миллиарда гривен, а за I полугодие 2025 года 21,5 миллиарда гривен.

– за весь 2024 год было уплачено налогов на уровне 38,1 миллиарда гривен, а за I полугодие 2025 года 21,5 миллиарда гривен. Группа "Империал Брендс" – сумма налоговых платежей за прошлый год составила 31,4 миллиарда гривен, а за І полугодие 2025 года было уплачено 12,8 миллиарда гривен.

– сумма налоговых платежей за прошлый год составила 31,4 миллиарда гривен, а за І полугодие 2025 года было уплачено 12,8 миллиарда гривен. Корпорация АТБ – за прошлый год сумма налоговых платежей составила 28,61 миллиарда гривен, одновременно за I полугодие сумма составила 18 миллиардов гривен.

Как мировые корпорации платят в бюджет Украины миллиарды?