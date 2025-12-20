Хто годує бюджет України: галузі, що сплачують найбільші податки

Відповідно до останніх даних лідерами серед платників податків у 2025 році стали декілька галузей, зокрема переробна промисловість, частка сплати з якої є найбільшою. Натомість до корпорацій, які формують чималу частину надходжень податків, входять 5 відомих підприємств.

Які галузі сплачують найбільші податки?

За 8 місяців 2025 року, за словами виконуючої голови Державної податкової служби Лесі Карнаух, серед лідерів в галузях, які сплатили найбільше податків, є переробна промисловість, передає 24 Канал.

Читайте також Українці повинні декларувати дохід з OnlyFans, навіть якщо акаунт видалили – податкова

Загальна частка переробної промисловості становить 17,6%, а друге місце традиційно займає оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 16,7%.

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 11,6%, а фінансова та страхова діяльність – 10%.

Цікаво, що за минулий рік найбільше сплатили податків, зборів та платежів 4 галузі, а саме: переробна промисловість, оптова та роздрібна торгівля, держуправління та оборона, а ще фінансова та страхова діяльність, свідчать дані Державної податкової служби.

Відтак переробна промисловість зайняла найбільший відсоток – 17,2% від загального збору, а друге місце – оптова та роздрібна торгівля з 15,8%.

Які компанії лідерують за сплатою податків?

Наприклад металургія, як частина переробної промисловості, приносить в держбюджет чималі податки. Таким чином до сотні найбільших приватних платників податків в Україні входять 6 сталеливарних компаній, а саме група Метінвест, ArcelorMittal Kryvyi Rih, Interpipe, Ferrexpo, DCH Steel та Centravis, свідчить рейтинг від Delo.

За весь минулий рік вони сплатили загально понад 36 мільярдів гривень, а це означає, що галузь є однією із ключових щодо фінансування бюджету.

Натомість перші 5 компаній, що є серед лідерів щодо сплати податків, такі:

Філіп Морріс Україна – за весь 2024 рік компанія сплатила 52,2 мільярда гривень, а за І півріччя 2025 року 28,9 мільярда гривень.

– за весь 2024 рік компанія сплатила 52,2 мільярда гривень, а за І півріччя 2025 року 28,9 мільярда гривень. Група ДТЕК – за 2024 рік сума податкових платежів склала 41 мільярд гривень, а за І півріччя 2025 року 24,3 мільярда гривень.

– за 2024 рік сума податкових платежів склала 41 мільярд гривень, а за І півріччя 2025 року 24,3 мільярда гривень. BAT Україна – за весь 2024 рік було сплачено податків на рівні 38,1 мільярда гривень, а за І півріччя 2025 року 21,5 мільярда гривень.

– за весь 2024 рік було сплачено податків на рівні 38,1 мільярда гривень, а за І півріччя 2025 року 21,5 мільярда гривень. Група "Імперіал Брендс" – сума податкових платежів за минулий рік склала 31,4 мільярда гривень, а за І півріччя 2025 року було сплачено 12,8 мільярда гривень.

– сума податкових платежів за минулий рік склала 31,4 мільярда гривень, а за І півріччя 2025 року було сплачено 12,8 мільярда гривень. Корпорація АТБ – за минулий рік сума податкових платежів становила 28,61 мільярда гривень, водночас за I півріччя сума склала 18 мільярдів гривень.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Як світові корпорації платять в бюджет України мільярди?