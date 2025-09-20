На пересечении тысячелетий британская телекоммуникационная компания Vodafone пыталась приобрести немецкого телекоммуникационного гиганта Mannesmann AG. Сначала эта сделка была обречена на крах, однако в 2000 году Mannesmann наконец приняла предложение. Эта сделка стала едва ли не самой крупной сделкой по слиянию и поглощению в истории.

За сколько была самая дорогая сделка? По данным Goldman Sachs, сделка была оценена в более 190 миллиардов долларов США, передает 24 Канал. Читайте также Из маленького магазина до бизнес-титана: как построила бизнес-империю семья Уолтон Зато по другим источникам, например Investopedia, сумма сделки M&A составляла где-то чуть больше, чем 180 миллиардов долларов Все началось с того, компания Mannesmann начала вещать на территории Великобритании, то есть на территории, принадлежавшей компании Vodafone.

На такое в Vodafone ответили поглощением, что сначала было рассмотрено как враждебность со стороны компании Mannesmann и правительства Германии.

Впрочем в 2000 году Mannesmann согласилась на условия слияния и стала частью Vodafone. На то время это стало крупнейшим корпоративным слиянием в истории. Что означает сделка M&A Другими словами это сделка слияния и поглощения, которая предусматривает процесс, когда 2 или более компаний объединяются или одна компания покупает другую для создания более масштабного бизнеса. Какие компании являются самыми дорогими в мире сейчас? По рыночной капитализации самой дорогой компанией на сегодня является NVIDIA, что является производителем графических процессоров, видеоадаптеров и тому подобное. Компания составляет с 4,06 триллионами долларов рыночной капитализации.

После нее в рейтинге компания Microsoft, разработчик программного обеспечения и аппаратного обеспечения в мире. Рыночная капитализация – 3,60 триллиона долларов.

Замыкает тройку самых дорогих компаний Apple, что проектирует и разрабатывает бытовую электронику, программное обеспечение и онлайн-сервисы, где рыночная капитализация составляет 3,55 триллиона долларов.