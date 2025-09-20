Самая дорогая сделка за все времена: как Vodafone купила Mannesmann
- В 2000 году Vodafone приобрела Mannesmann, что стало крупнейшим корпоративным слиянием на то время.
- Сделка могла быть оценена в более 180 миллиардов долларов или же более 190 миллиардов долларов.
На пересечении тысячелетий британская телекоммуникационная компания Vodafone пыталась приобрести немецкого телекоммуникационного гиганта Mannesmann AG. Сначала эта сделка была обречена на крах, однако в 2000 году Mannesmann наконец приняла предложение. Эта сделка стала едва ли не самой крупной сделкой по слиянию и поглощению в истории.
За сколько была самая дорогая сделка?
По данным Goldman Sachs, сделка была оценена в более 190 миллиардов долларов США, передает 24 Канал.
Зато по другим источникам, например Investopedia, сумма сделки M&A составляла где-то чуть больше, чем 180 миллиардов долларов
- Все началось с того, компания Mannesmann начала вещать на территории Великобритании, то есть на территории, принадлежавшей компании Vodafone.
- На такое в Vodafone ответили поглощением, что сначала было рассмотрено как враждебность со стороны компании Mannesmann и правительства Германии.
- Впрочем в 2000 году Mannesmann согласилась на условия слияния и стала частью Vodafone. На то время это стало крупнейшим корпоративным слиянием в истории.
Что означает сделка M&A
Другими словами это сделка слияния и поглощения, которая предусматривает процесс, когда 2 или более компаний объединяются или одна компания покупает другую для создания более масштабного бизнеса.
Какие компании являются самыми дорогими в мире сейчас?
По рыночной капитализации самой дорогой компанией на сегодня является NVIDIA, что является производителем графических процессоров, видеоадаптеров и тому подобное. Компания составляет с 4,06 триллионами долларов рыночной капитализации.
После нее в рейтинге компания Microsoft, разработчик программного обеспечения и аппаратного обеспечения в мире. Рыночная капитализация – 3,60 триллиона долларов.
Замыкает тройку самых дорогих компаний Apple, что проектирует и разрабатывает бытовую электронику, программное обеспечение и онлайн-сервисы, где рыночная капитализация составляет 3,55 триллиона долларов.