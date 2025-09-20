На перетині тисячоліть британська телекомунікаційна компанія Vodafone намагалася придбати німецького телекомунікаційного гіганта Mannesmann AG. Спочатку ця угода була приречена на крах, однак у 2000 році Mannesmann нарешті прийняла пропозицію. Ця угода стала чи не найбільшою угодою щодо злиття та поглинання в історії.

За скільки була найдорожча угода? За даними Goldman Sachs, угода була оцінена у понад 190 мільярдів доларів США, передає 24 Канал. Читайте також З маленького магазину до бізнес-титана: як побудувала бізнес-імперію родина Волтон Натомість за іншими джерелами, як-от Investopedia, сума угоди M&A становила десь трішки більше, ніж 180 мільярдів доларів Все почалося з того, компанія Mannesmann розпочала мовити на території Великої Британії, тобто на території, що належала компанії Vodafone.

На таке у Vodafone відповіли поглинанням, що спочатку було розглянуто як ворожість з боку компанії Mannesmann та уряду Німеччини.

Втім у 2000 році Mannesmann погодилася на умови злиття й стала частиною Vodafone. На той час це стало найбільшим корпоративним злиттям в історії. Що означає угода M&A Іншими словами це угода злиття та поглинання, яка передбачає процес, коли 2 або більше компаній об'єднуються чи одна компанія купує іншу для створення масштабнішого бізнесу. Які компанії є найдорожчими у світі зараз? За ринковою капіталізацією найдорожчою компанією на сьогодні є NVIDIA, що є виробником графічних процесорів, відеоадаптерів тощо. Компанія становить з 4,06 трильйонами доларів ринкової капіталізації.

Після неї у рейтингу компанія Microsoft, розробник програмного забезпечення та апаратного забезпечення у світі. Ринкова капіталізація – 3,60 трильйона доларів.

Замикає трійку найдорожчих компаній Apple, що проєктує та розробляє побутову електроніку, програмне забезпечення й онлайн-сервіси, де ринкова капіталізація становить 3,55 трильйона доларів.