Какая сейчас средняя заработная плата в Украине

Средняя зарплата украинцев постепенно растет как в номинальном, так и в реальном измерении. Согласно проекту госбюджета, средняя зарплата в Украине в течение 2024 года вырастет до 21 809 гривен.

Какая сейчас средняя зарплата в Украине

Реальная средняя месячная зарплата до конца года увеличится почти на 8,5%. Этот рост обусловлен более низким уровнем потребительской инфляции, чем предполагалось ранее.

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Обратите внимание! Госстат сообщил, что только в первом квартале 2024 года средняя заработная плата в Украине выросла на 22,5%. В марте этого года она достигла 18 903 гривен.

В настоящее время, по данным Work.ua, средняя зарплата в Украине составляет 21 500 гривен. А согласно информации Пенсионного фонда, в июне 2024 года средняя зарплата в Украине составляла 18 806 гривен.

Как изменится средняя зарплата

Кабмин утвердил прогнозируемые показатели средней зарплаты на ближайшие годы: