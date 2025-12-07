У кого зарплата более 80 тысяч гривен: почему это не врачи и учителя

Рынок труда в конце года активизировался: количество вакансий сейчас выросло, что показывает заметное повышение по сравнению с прошлым годом. В общем, кроме количества вакансий, выросла еще и средняя зарплата – до 27 тысяч гривен в месяц, в частности больше всего за год это произошло для профессии маркировщика.

У кого больше всего выросла зарплата в Украине?

На сайте Work.ua сейчас доступно чуть ли не 97 тысяч актуальных вакансий, среди которых более 18 тысяч объявлений опубликованы впервые, сообщает 24 Канал со ссылкой на расчеты Опендатабот.

По состоянию на начало декабря, в соответствии с этими вакансиями, средняя зарплата в Украине достигает 27 тысяч гривен. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то эта сумма больше на 20%.

Самые существенные изменения в зарплате зафиксированы в таких 10 профессиях:

У маркировщика средняя зарплата за год выросла аж на 130% (до 23 тысяч гривен в месяц), в то время, как у роботехника – на 100% (до 25 тысяч гривен).

У бизнес-аналитика и трейдера зарплаты достигли 60 тысяч гривен за год, что означает рост на 71%, а у менеджера работы с сетями – до 48,5 тысячи гривен (70%).

Следующими в рейтинге является производитель полуфабрикатов с зарплатой в 31 тысячу гривен, как за последний год выросла на 60%, а также, инвестиционный аналитик, у которого сумма достигла 60 тысяч гривен с ростом на 60% за год.

Страховой агент получил рост в 59% – до 34,1 гривны, а метролог – до 27,5 тысячи (57%). Зато сборщик верха обуви получает 35 тысяч гривен, то есть за год сумма выросла на 56%.

В то же время по данным платформы, самую высокую зарплату из опубликованных вакансий получает Net-программист – это 86 тысяч гривен. Второе место принадлежит директору по маркетингу – 80 тысяч гривен, а третье – инженер по подготовке производства – 72 тысяч гривен.

Интересно, что сервис для ИТ-специалистов Djinni насчитывает более 9 тысяч вакансий, а количество резюме превышает 82 тысячи.

В ком больше всего нуждался бизнес в ноябре?

У Государственной службе занятости сообщается, что за последние 10 месяцев бизнес в Украине больше всего нуждался в работниках в сфере торговли и услуг. В целом доля составила 18% от всех податных вакансий.

Зато меньше всего надо на работу работников сельского и лесного хозяйства, рыборазведения и рыболовства – доля составила лишь 2,3%.

В разрезе областей наибольшее количество предложений по работе предложила Львовщина, но наибольшее количество людей трудоустроили на Днепропетровщине.

Какие вакансии остаются самыми популярными в Украине?