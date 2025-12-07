У кого зарплата понад 80 тисяч гривень: чому це не лікарі та вчителі

Ринок праці наприкінці року активізувався: кількість вакансій зараз зросла, що показує помітне підвищення порівняно з минулим роком. Загалом, крім кількості вакансій, зросла ще й середня зарплата – до 27 тисяч гривень в місяць, зокрема найбільше за рік це відбулося для професії маркувальника.

У якого найбільше виросла зарплата в Україні?

На сайті Work.ua наразі доступно ледь не 97 тисяч актуальних вакансій, серед яких понад 18 тисяч оголошень опубліковані вперше, повідомляє 24 Канал з посиланням на розрахунки Опендатабот.

Станом на початок грудня, відповідно до цих вакансій, середня зарплата в Україні сягає 27 тисяч гривень. Якщо порівняти з аналогічним періодом торік, то ця сума більша на 20%.

Найсуттєвіші зміни в зарплаті зафіксовані в таких 10 професіях:

У маркувальника середня зарплата за рік зросла аж на 130% (до 23 тисяч гривень в місяць), у той час, як у роботехніка – на 100% (до 25 тисяч гривень).

У бізнес-аналітика та трейдера зарплати сягнули 60 тисяч гривень за рік, що означає ріст на 71%, а у менеджера роботи з мережами – до 48,5 тисячі гривень (70%).

Наступними у рейтингу є виробник напівфабрикатів із зарплатою в 31 тисячу гривень, як за останній рік виросла на 60%, а також, інвестиційний аналітик, у якого сума сягнула 60 тисяч гривень зі зростанням на 60% за рік.

Страховий агент отримав зростання в 59% – до 34,1 гривні, а метролог – до 27,5 тисячі (57%). Натомість складальник верху взуття отримує 35 тисяч гривень, тобто за рік сума зросла на 56%.

Водночас за даними платформи, найвищу зарплату з опублікованих вакансій отримує Net-програміст – це 86 тисяч гривень. Друге місце належить директору з маркетингу – 80 тисяч гривень, а третє – інженер з підготовки виробництва – 72 тисяч гривень.

Цікаво, що сервіс для ІТ-фахівців Djinni налічує понад 9 тисяч вакансій, а кількість резюме перевищує 82 тисячі.

Кого найбільше потребував бізнес у листопаді?

У Державній службі зайнятості повідомляється, що за останні 10 місяців бізнес в Україні найбільше потребував працівників у сфері торгівлі та послуг. Загалом частка склала 18% від усіх податних вакансій.

Натомість найменше треба на роботу працівників сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства – частка склала лише 2,3%.

У розрізі областей найбільшу кількість пропозицій щодо роботи запропонувала Львівщина, але найбільшу кількість людей працевлаштували на Дніпропетровщині.

Які вакансії залишаються найпопулярнішими в Україні?