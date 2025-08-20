За годы независимости украинские стартаперы создали немало продуктов, которых до этого не существовало. Более того, эти продукты стали популярными не только в Украине, но и за ее пределами. Поэтому многие компании с украинскими корнями получили международное признание.

Как весь мир изучает языки с помощью украинского стартапа Preply

Это компания, которую считают одной из самых успешных украинских проектов в EdTech, которая была основана в 2012 году тремя киевлянами – Киролом Бигаем, Сергеем Лукьяновым и Дмитрием Волошиным. Компания сфокусирована существеннее всего на изучении языков, что происходит через видеозвонки, узнал 24 Канал.

Весной 2022 года компания вошла в список 100 крупнейших частных маркетплейсов мира, заняв 59 место.

По данным Dealroom, на сегодня ценность компании может составлять 432 миллиона долларов. В то же время оценка в 2022 году была на уровне 255 миллионов долларов.

Заметьте! Штат сотрудников компании насчитывает более 40 тысяч репетиторов, а для клиентов есть возможность выбирать обучение из 50 языков мира. Сейчас офисы Preply расположены в Украине, Испании, Испании Барселоне, США, а в прошлом году они открыли офис в Великобритании.

Дороже, чем бизнес Ахметова: украинская компания Grammarly

Это стартап, переросший в компанию международного уровня. Онлайн-платформа была запущена еще в 2009 году основателями Максимом Литвином и Алексеем Шевченко. Она занималась проверкой грамматики и стилистики на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Существенный рост для компании произошло в 2015 году, когда платформа начала предоставлять определенный функционал платформы пользователям бесплатно.

Поэтому, если в 2015 году количество активных пользователей составляла 1 миллиона человек, то в 2020 году – уже 30 миллионов.

Интересно, что перед этим, в 2021 году, оценка стартапа по словам основателей была на уровне 13 миллиардов долларов, пишет Forbes. Тогда их детище назвали самой дорогой компанию с украинскими корнями, опередив даже бизнес олигарха Ахметова.

А по словам партнера фонда TA Ventures, Олега Маленкова, в 2022 году выручка компании могла составлять примерно 150 миллионов долларов, однако это могут быть крайне неточные данные.

Уже в 2023 году предпринимателей даже вошли в рейтинг, где были в тройке самых богатых украинцев.

Интересно! На сегодня пакет Pro на Grammarly ежемесячно будет стоить 12 долларов, но если оплата состоится на целый год. Зато если оплата будет происходить ежемесячно, то цена составляет 30 долларов.

Протезирование пальцев для военных: как это делает Dotyk Fingers

Dotyk Fingers – это молодой украинский стартап, создающий 3D-надпечатанные механические протезы для людей, потерявших части пальцев. Идея создания этой платформы возникла, когда основатель стартапа помогал украинским ветеранам, которые должны были получить протезирование в Германии.

Основатель Dotyk Fingers – Александр Терновой, имевший ранее опыт в разработке медицинского программного обеспечения. Кроме того, он руководил запуском и разработкой нескольких медицинских приложений.

Впоследствии к нему присоединился Евгений Машков, что когда-то работал инженером в индустриальной компании Schneider Energy Systems. Кроме того, Евгений участвовал в разработке протезов груди для женщин.

В интервью Vector основатель платформы, Александр Терновой, рассказал, что разработка стартапа началась в 2024 году, а за менее чем 6 месяцев был разработан первый протез пальца, заменяющий первую фалангу.

Известно, что основатели вложили в проект собственные 25 тысяч долларов, а сейчас планируется привлечение pre-seed инвестиции в 75 тысяч долларов от Гамбургского инвестиционного банка для ускорения разработки новых продуктов.

Обратите внимание! Современные протезы пальцев могут стоить от 3 тысяч евро, а в случаях сложных ампутаций – от 17 тысяч долларов. Впрочем в Dotyk Fingers стремятся сделать такое протезирование более доступным, локализуя производство и автоматизируя процесс изготовления. Это должно снизить цену для пациентов.

Как украинская Ajax Systems стала безопасностью не только для украинцев, но и для остального мира

Это украинская технологическая компания, которая была основана Александром Конотопским в 2011 году. Она разрабатывает беспроводные системы безопасности для защиты от ограблений, пожаров, затоплений, а также для управления электропитанием.

На сегодня она также известна как крупнейшая компания, которая производит системы безопасности в Европе. Компания поставляет продукцию в более чем 180 стран мира. А недавно компания вышла на рынок Бразилии. В то же время по словам Конотопского, для Ajax Украина – это лишь 5% продаж.

В 2022 году компания увеличила свой доход на 35%, а мощности выросли вдвое.

По данным Forbes Ukraine, выручка компании в году 2023 году составила 7,5 – 8,5 миллиардов гривен.

На сегодня конечных пользователей Ajax – 4 миллиона человек, а работников в компании – более 4 тысяч.

Кроме того, компания Ajax стала 3 украинской компанией, которая вошла в глобальное сообщество предпринимателей Endeavor.

Дело в том, что в финальный список Endeavor из более 5 тысяч заявок попадают менее 100. Сам факт того, что украинская компания попала сюда является достижением.

Небо над Украиной становится безопаснее благодаря комплексу Zvook

Это украинский военно-технологический стартап, внедряющий аппаратно-программный комплекс для акустического обнаружения воздушных целей. Это касается обнаружения ракет, вертолетов, дронов и истребителей.

Известно, что идея стартапа – Павла Цюпки. Кроме того, к проекту присоединились Марьян Сулима и Максим Руденко. Впоследствии к проекту присоединился Дмитрий Белевцов и Валерий Заблоцкий-Дроган.