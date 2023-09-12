Малым предпринимателям предлагают гранты на предпринимательство: размер и кто может получить

12 сентября 2023, 14:35
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Источник:

Мінреінтеграції

Helvetas Swiss Intercooperation запустила программу поддержки малого украинского бизнеса. На помощь могут рассчитывать предприниматели из двух областей.

Программа касается украинских предпринимателей из Харьковской и Днепропетровской областей. В первую очередь помощь могут получить ВПЛ и другие лица, чья предпринимательская деятельность пострадала в результате войны.

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Кто может получить выплату на бизнес

Размер грантовой помощи составляет 130 тысяч гривен. В частности, деньги будут давать на следующие виды предпринимательской деятельности:

  • строительные и ремонтные работы; автосервис;
  • сфера красоты;
  • груминг и ветеринарные услуги;
  • заведения быстрого питания;
  • швейное дело, ремонт обуви, изготовление ключей;
  • креативная область.
  • digital-направления;
  • плодоовощеводство;
  • розничная и торговля в интернете.

Вырученные деньги можно будет потратить на приобретение материалов, оборудование, оплату услуг, ремонт или аренду помещений. Грант предусматривает возможность потратить средства на стажировку или переквалификацию работников, а также их заработную плату.

Для участия в отборе нужно заполнить заявку до 17 сентября 2023 года. 

Автор: Ярослав Сиваківський