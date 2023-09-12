Малым предпринимателям предлагают гранты на предпринимательство: размер и кто может получить
Источник:Мінреінтеграції
Helvetas Swiss Intercooperation запустила программу поддержки малого украинского бизнеса. На помощь могут рассчитывать предприниматели из двух областей.
Программа касается украинских предпринимателей из Харьковской и Днепропетровской областей. В первую очередь помощь могут получить ВПЛ и другие лица, чья предпринимательская деятельность пострадала в результате войны.
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Кто может получить выплату на бизнес
Размер грантовой помощи составляет 130 тысяч гривен. В частности, деньги будут давать на следующие виды предпринимательской деятельности:
- строительные и ремонтные работы; автосервис;
- сфера красоты;
- груминг и ветеринарные услуги;
- заведения быстрого питания;
- швейное дело, ремонт обуви, изготовление ключей;
- креативная область.
- digital-направления;
- плодоовощеводство;
- розничная и торговля в интернете.
Вырученные деньги можно будет потратить на приобретение материалов, оборудование, оплату услуг, ремонт или аренду помещений. Грант предусматривает возможность потратить средства на стажировку или переквалификацию работников, а также их заработную плату.
Для участия в отборе нужно заполнить заявку до 17 сентября 2023 года.