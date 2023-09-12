Малым предпринимателям предлагают гранты на предпринимательство: размер и кто может получить

Helvetas Swiss Intercooperation запустила программу поддержки малого украинского бизнеса. На помощь могут рассчитывать предприниматели из двух областей.

Программа касается украинских предпринимателей из Харьковской и Днепропетровской областей. В первую очередь помощь могут получить ВПЛ и другие лица, чья предпринимательская деятельность пострадала в результате войны.

Интересно Как рассчитать среднюю зарплату: пошаговая инструкция

Кто может получить выплату на бизнес

Размер грантовой помощи составляет 130 тысяч гривен. В частности, деньги будут давать на следующие виды предпринимательской деятельности:

строительные и ремонтные работы; автосервис;

сфера красоты;

груминг и ветеринарные услуги;

заведения быстрого питания;

швейное дело, ремонт обуви, изготовление ключей;

креативная область.

digital-направления;

плодоовощеводство;

розничная и торговля в интернете.

Вырученные деньги можно будет потратить на приобретение материалов, оборудование, оплату услуг, ремонт или аренду помещений. Грант предусматривает возможность потратить средства на стажировку или переквалификацию работников, а также их заработную плату.

Для участия в отборе нужно заполнить заявку до 17 сентября 2023 года.