Програма стосується українських підприємців з Харківською та Дніпропетровської областей. Насамперед допомогу можуть отримати ВПО та інші особи, чия підприємницька діяльність постраждала внаслідок війни.

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Хто може отримати виплату на бізнес

Розмір грантової допомоги складає 130 тисяч гривень. Зокрема, гроші даватимуть на такі види підприємницької діяльності:

будівельні та ремонтні роботи, автосервіс;

сфера краси;

грумінг і ветеринарні послуги;

заклади швидкого харчування;

швейна справа, ремонт взуття, виготовлення ключів;

креативна сфера.

digital-напрями;

плодоовочівництво;

роздрібна торгівля й торгівля в інтернеті.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Надані гроші можна буде витратити на придбання матеріалів, обладнання, оплату послуг, ремонт або оренду приміщень. Також грант передбачає можливість витратити кошти на стажування чи перекваліфікацію працівників, а також їхню заробітню плату.

Для участі у відборі потрібно заповнити заявку до 17 вересня 2023 року.