Програма стосується українських підприємців з Харківською та Дніпропетровської областей. Насамперед допомогу можуть отримати ВПО та інші особи, чия підприємницька діяльність постраждала внаслідок війни.
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Хто може отримати виплату на бізнес
Розмір грантової допомоги складає 130 тисяч гривень. Зокрема, гроші даватимуть на такі види підприємницької діяльності:
- будівельні та ремонтні роботи, автосервіс;
- сфера краси;
- грумінг і ветеринарні послуги;
- заклади швидкого харчування;
- швейна справа, ремонт взуття, виготовлення ключів;
- креативна сфера.
- digital-напрями;
- плодоовочівництво;
- роздрібна торгівля й торгівля в інтернеті.
Надані гроші можна буде витратити на придбання матеріалів, обладнання, оплату послуг, ремонт або оренду приміщень. Також грант передбачає можливість витратити кошти на стажування чи перекваліфікацію працівників, а також їхню заробітню плату.
Для участі у відборі потрібно заповнити заявку до 17 вересня 2023 року.