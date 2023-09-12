Програма стосується українських підприємців з Харківською та Дніпропетровської областей. Насамперед допомогу можуть отримати ВПО та інші особи, чия підприємницька діяльність постраждала внаслідок війни.

Цікаво Як розрахувати середню зарплату: покрокова інструкція

Хто може отримати виплату на бізнес

Розмір грантової допомоги складає 130 тисяч гривень. Зокрема, гроші даватимуть на такі види підприємницької діяльності:

  • будівельні та ремонтні роботи, автосервіс;
  • сфера краси;
  • грумінг і ветеринарні послуги;
  • заклади швидкого харчування;
  • швейна справа, ремонт взуття, виготовлення ключів;
  • креативна сфера.
  • digital-напрями;
  • плодоовочівництво;
  • роздрібна торгівля й торгівля в інтернеті.

Надані гроші можна буде витратити на придбання матеріалів, обладнання, оплату послуг, ремонт або оренду приміщень. Також грант передбачає можливість витратити кошти на стажування чи перекваліфікацію працівників, а також їхню заробітню плату.

Для участі у відборі потрібно заповнити заявку до 17 вересня 2023 року.