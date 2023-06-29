Наконец-то об этом заговорили: производители мобильников будут перерабатывать старые аппараты

Мобильные телефоны, уже никто не использующий, стали проблемой для экологии. В настоящее время в мире насчитывается около 5 миллиардов старых устройств.

Из-за постоянной гонки по инновациям мы обновляем мобильный телефон чаще, чем это действительно нужно. В результате в мире есть уже не используемые миллиарды мобильных устройств.

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Мобильные телефоны будут перерабатывать

Двенадцать операторов связи пообещали, что будут перерабатывать 20% мобильных устройств, продаваемых ими клиентам. Это обязательство они готовы взять на себя до 2030 года. Также компании постараются найти им повторное использование.

На такой шаг вызвались следующие гиганты:

BT Group;

Globe Telecom;

GO Malta;

Orange;

Iliad;

KDDI;

NOS;

Proximus;

Safaricom;

Singtel;

Telefonica;

Tele2.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. Илегко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Из уже не используемых миллиардов телефонов можно взять золото, палладий, серебро, медь, редкоземельные элементы. Возможную прибыль оценивают в 8 миллиардов долларов. Из полученного кобальта можно произвести 10 миллионов аккумуляторов для автомобилей.