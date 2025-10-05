Ввоз авто без пошлины: закон разрешает, но есть условия
- В 2025 году можно не платить пошлины на автомобили, если они используются в интересах ВСУ при наличии официального запроса от военных.
- Для бесплатного растаможки авто необходима специальная декларация для вывоза гуманитарной помощи из Евросоюза и получения ID-номера.
Для отдельных категорий украинцев действуют льготы на растаможку авто. Прежде всего это касается машин, предназначенных для армии. Кроме того, до начала 2026 года упрощенная процедура применяется и к некоторым другим транспортным средствам.
Как можно растаможить авто без уплаты налогов?
В 2025 году можно не платить пошлины, если автомобили из-за рубежа будут использовать в интересах ВСУ, указано в пункте 197.11 Налогового кодекса Украины, передает 24 Канал.
Читайте также Бизнес на грани: как российские компании пытаются выжить несмотря на санкции Запада
- Для бесплатно растаможки нужно иметь официальный запрос от военнослужащих или запрос от определенной воинской части.
- Кроме того, нужно подготовить специальную декларацию для вывоза гуманитарной помощи с территории Евросоюза и получить ID-номер.
У Тернопольской таможне добавляют, что военнослужащим пока запрещено ввозить транспортные средства для личного пользования без уплаты таможенных платежей.
Обратите внимание! Автомобиль, который передается военным или воинской части, считается не транспортным средством, а гуманитарной помощью. Именно к такой помощи применяется упрощенная процедура оформления документов и освобождение от уплаты пошлины.
Какие документы необходимы для таможенного оформления транспортного средства?
В общем для оформления автомобиля нужны следующие документы:
- счет-фактура или другой документ, подтверждающий стоимость автомобиля;
- документ, подтверждающий право собственности на машину (договор купли-продажи, дарения);
- регистрационный документ на авто (технический паспорт); документ, который подтверждает факт снятия машины с учета в стране регистрации;
- документ, подтверждающий экологический стандарт транспортного средства (таможенное оформление новых автомобилей возможно при условии соответствия экологическим нормам не ниже уровня "Евро-6" и для тех, бывших в использовании, не ниже "Евро-2");
- другие необходимые документы по требованию таможенного органа, в случаях необходимости решения вопросов по определению года изготовления транспортного средства, классификации автомобиля согласно УКТ ВЭД, таможенной стоимости или возбуждения дела о нарушении таможенных правил и тому подобное.
Какие еще автомобили освобождены от уплаты пошлины?
До 2026 года без уплаты пошлины разрешено ввозить также и электромобили. Но, например, ввоз автотранспорта с гибридными силовыми установками, включающие как электродвигатель, так и дизельный или бензиновый ДВС, требует уже оплату всех таможенных платежей.
В список обязательных платежей при растаможке авто входят: пошлина 10% от стоимости машины, акцизный сбор, зависящий от объема мотора и возраста авто и НДС 20% от суммарной пошлины, акциза и стоимости транспортного средства.