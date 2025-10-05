Для отдельных категорий украинцев действуют льготы на растаможку авто. Прежде всего это касается машин, предназначенных для армии. Кроме того, до начала 2026 года упрощенная процедура применяется и к некоторым другим транспортным средствам.

Как можно растаможить авто без уплаты налогов?

В 2025 году можно не платить пошлины, если автомобили из-за рубежа будут использовать в интересах ВСУ, указано в пункте 197.11 Налогового кодекса Украины, передает 24 Канал.

Для бесплатно растаможки нужно иметь официальный запрос от военнослужащих или запрос от определенной воинской части.

Кроме того, нужно подготовить специальную декларацию для вывоза гуманитарной помощи с территории Евросоюза и получить ID-номер.

У Тернопольской таможне добавляют, что военнослужащим пока запрещено ввозить транспортные средства для личного пользования без уплаты таможенных платежей.

Обратите внимание! Автомобиль, который передается военным или воинской части, считается не транспортным средством, а гуманитарной помощью. Именно к такой помощи применяется упрощенная процедура оформления документов и освобождение от уплаты пошлины.

Какие документы необходимы для таможенного оформления транспортного средства?

В общем для оформления автомобиля нужны следующие документы:

счет-фактура или другой документ, подтверждающий стоимость автомобиля;

документ, подтверждающий право собственности на машину (договор купли-продажи, дарения);

регистрационный документ на авто (технический паспорт); документ, который подтверждает факт снятия машины с учета в стране регистрации;

документ, подтверждающий экологический стандарт транспортного средства (таможенное оформление новых автомобилей возможно при условии соответствия экологическим нормам не ниже уровня "Евро-6" и для тех, бывших в использовании, не ниже "Евро-2");

другие необходимые документы по требованию таможенного органа, в случаях необходимости решения вопросов по определению года изготовления транспортного средства, классификации автомобиля согласно УКТ ВЭД, таможенной стоимости или возбуждения дела о нарушении таможенных правил и тому подобное.

Какие еще автомобили освобождены от уплаты пошлины?