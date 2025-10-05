Для окремих категорій українців діють пільги на розмитнення авто. Насамперед це стосується машин, що призначені для армії. Крім того, до початку 2026 року спрощена процедура застосовується і до деяких інших транспортних засобів.

Як можна розмитнити авто без сплати податків?

У 2025 році можна не сплачувати мита, якщо автомобілі з-за кордону використовуватимуть в інтересах ЗСУ, зазначено у пункті 197.11 Податкового кодексу України, передає 24 Канал.

Читайте також Бізнес на межі: як російські компанії намагаються вижити попри санкції Заходу

Для безкоштовно розмитнення потрібно мати офіційний запит від військовослужбовців або ж запит від певної військової частини.

Крім того, потрібно підготувати спеціальну декларацію для вивезення гуманітарної допомоги з території Євросоюзу та отримати ID-номер.

У Тернопільській митниці додають, що військовослужбовцям наразі заборонено ввозити транспортні засоби для особистого користування без сплати митних платежів.

Зверніть увагу! Автомобіль, який передається військовим чи військовій частині, вважається не транспортним засобом, а гуманітарною допомогою. Саме до такої допомоги застосовується спрощена процедура оформлення документів та звільнення від сплати мита.

Які документи необхідні для митного оформлення транспортного засобу?

Загалом для оформлення автомобіля потрібні такі документи:

рахунок-фактура або інший документ, який підтверджує вартість автомобіля;

документ, який підтверджує право власності на машину (договір купівлі-продажу, дарування);

реєстраційний документ на авто (технічний паспорт); документ, який підтверджує факт зняття машини з обліку в країні реєстрації;

документ, який підтверджує екологічний стандарт транспортного засобу (митне оформлення нових автомобілів можливе за умови відповідності екологічним нормам не нижче рівня "Євро-6" та для тих, що були в використанні, не нижче "Євро-2");

інші необхідні документи на вимогу митного органу, у випадках необхідності розв'язання питань щодо визначення року виготовлення транспортного засобу, класифікації автомобіля згідно з УКТ ЗЕД, митної вартості або порушення справи про порушення митних правил тощо.

Які ще автомобілі звільнені від сплати мита?