Які показники впливають на вартість розмитнення?

Мито, яке потрібно сплачувати за автівку із-за кордону, залежить від ознак автомобіля. Наприклад, ставка коливається від 10%, передає 24 Канал з посиланням на Delo.ua.

Натомість відповідно до загальних норм акциз розраховується за спеціальною формулою, де потрібно базову ставку помножити на (об'єм двигуна/1000) та на коефіцієнт віку авто.

Відомо, що базова ставка в Україні на такому рівні:

Бензинові двигуни: до 3,0 літра – 50 євро за 1 000 сантиметрів кубічних, а понад 3,0 літра – 100 євро за 1000 сантиметрів кубічний.

до 3,0 літра – 50 євро за 1 000 сантиметрів кубічних, а понад 3,0 літра – 100 євро за 1000 сантиметрів кубічний. Дизельні двигуни: до 3,5 літра – 75 євро за 1 000 сантиметрів кубічних, понад 3,5 літра – 150 євро за 1000 сантиметрів кубічних.

А коефіцієнт віку встановлюється відповідно до кількості повних років авто, де мінімум становить 1 рік, а максимум 15 років. Відтак, чим старіший автомобіль, тим вищий акциз.

І останній показник – ПДВ у розмірі 20%, який нараховується на суму митної вартості, а також на мито та акциз.

Важливо! У вартість розмитнення потрібно врахувати ще й митне оформлення, яке може скласти від 200 до 500 доларів, послуги брокера, транспортування до митниці тощо.

Як розрахувати розмитнення на прикладі автівки?

Наприклад, особа придбала із-за кордону BMW X5 2018 року, двигун бензиновий 3,0 літри, вік автівки 7 років, а митна вартість – 35 тисяч доларів. Таким чином, вартість розмитнення розраховуватиметься, за даними порталу "Поради юриста", так:

Мито у 10% – 3 500 доларів,

Акциз розрахується у такому порядку – 100 євро x (3,0) x 7 = десь 2 100 доларів,

ПДВ: 20% x (35 000 + 3 500 + 2 100) = 8 120 доларів.

Таким чином, загальна вартість за таку автівку сягне орієнтовно 13 720 доларів.

За які авто можна не платити розмитнення?