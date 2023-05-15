Alibaba планирует рекордные инвестиции в собственный маркетплейс: главные цели

Одна из известнейших китайских компаний в мире Alibaba провела масштабную реструктуризацию и анонсирует начало масштабной инвестиционной кампании. Больше об этом – дальше в тексте.

В планах Alibaba вложить "огромные" инвестиции в приложение Taobao. Это одно из последствий масштабных изменений в компании, в рамках которых сформировалось шесть новых подразделений.

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Новые планы Alibaba

Главный исполнительный директор Taobao Труди Дай прокомментировал вложение средств в приложение, а также рассказал об их главных задачах. В частности, речь идет о таких планах:

Создание контента для привлечения новых пользователей на платформу;

пуск инструментов на основе искусственного интеллекта для продавцов;

своевременная корректировка сборов за платформу и комиссионные ставки в пользу продавцов;

Они также получат набор бесплатных интеллектуальных операционных инструментов.

Напомним! Международное подразделение компании Alibaba готовится к выходу на фондовую биржу в США. Согласно расчетам аналитиков, выход на рынок оценивают от 29 до 39 миллиардов долларов.

Цель Taobao – стимулировать создание контента во всех отраслях с рекордными инвестициями. Инвестиции Alibaba могут быть ответом на растущую активность Douyin от ByteDance Ltd. и схожих платформ для коротких видео и прямых трансляций на рынке электронной коммерции.

С учетом новых алгоритмов поведения молодого поколения такие гиганты, как Alibaba, сталкиваются с необходимостью предложить и развивать аналогичный сервис.

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Добавим также, что китайский бизнесмен, миллиардер и один из основателей Alibaba Джек Ма получил работу преподавателя в колледж и под эгидой Токийского университета. Он появился на публике едва ли не впервые с 2020 года.