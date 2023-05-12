Именно поэтому 24 Канал обратился в украинские известные и популярные украинские издательства для того, чтобы получить перечень самых популярных книг о бизнесе. Какие произведения и авторы больше читают в Украине – далее в тексте.

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Пятерка книг от "Фабулы"

"Эстетический Интеллект" Полин Браун

Книга показывает, как важна эстетика в нашей жизни и, конечно, в бизнесе. Госпожа Браун убеждена: это мышца, которую можно накачать, то есть любой может развить эстетическое чутье и применять это умение на практике. По мнению автора, эстетическая составляющая продукта не менее важна, чем его функциональность, а компании должны уделять эстетике столько же внимания, сколько и финансовым отчетам.

"Маркетинговые войны" Джек Траут Эл Райс

Эта книга освещает основные принципы успешного маркетинга с точки зрения военного дела. Авторы Эл Райс и Джек Траут берут за основу труд Карла фон Клаузевица "О войне" и адаптируют ее для совершенно другой, казалось бы, сферы. Это не просто их выдумка или удачная метафора — тонко подмеченная особенность функционирования маркетинга.

"Секретов фасилитации" Майкл Уилкинсон

Обновленное издание "Секретов фасилитации" предлагает множество целевых методов для фасилитаторов, стремящихся к эффективным, последовательным и повторяющимся результатам. Основанная на проверенном подходе Майкла Уилкинсона SMART (Structured Meeting And Related Techniques), книга может помочь достичь потрясающих результатов во время управления, представления, преподавания, планирования и продаж, а также других профессиональных и личных ситуаций.

15 самых популярных книг о бизнесе в Украине / Фото Unsplash

"Руководство по креативному мышлению" Крис Гриффитс и Мелина Кости

Крис Гриффитс и Мелина Кости создали эту книгу с многочисленными примерами, заставляющими задуматься, концепциями, шаблонами и методологиями, прошедшими тщательную проверку на практике, примерами из жизни и последними исследованиями по мышлению человека.

"Стратегия кризисных коммуникаций" Аманда Коулман

Выдающаяся британская консультантка Аманда Коулман дает четкие и убедительные ответы на эти и многие другие вопросы, обычно волнующие вдумчивых руководителей и пиарщиков. Эта актуальная книга является воплощением более чем двадцатилетнего опыта практической работы автора в области кризисных коммуникаций.

Подборка о бизнесе от "Лаборатории"

"Мастера масштабирования. Неочевидные истины от самых успешных предпринимателей мира" Рид Гофман

Залогом масштабирования бизнеса не талант или стратегия, а предпринимательское мышление, которое реально и важно развивать. Именно на этом настаивает Рид Гофман – один из самых успешных предпринимателей Кремниевой долины, основатель LinkedIn и ведущий подкаста "Мастера масштабирования", на основе которого построена эта книга.

"Как создать эмоцию. Уроки творческого лидерства Nike" Грег Гоффман

Грег Гоффман отвечал за создание рекламных кампаний Nike с участием Криштиану Роналду и Серены Уильямс. О своих знаниях и умениях он рассказывает в книге, рассказывая как создать мощный бренд и мотивировать команду работать креативно.

15 самых популярных книг о бизнесе в Украине / Фото Unsplash

"Широким взглядом. Новая стратегия инноваций" Рон Аднер

Эксперт по инновациям Рон Аднер уже более десяти лет исследует первопричины побед и поражений в бизнесе и поделился своими наработками в своей книге. Аднер проведет читателей от Кении до Калифорнии, от транспорта к телекоммуникациям, чтобы раскрыть скрытую структуру успеха.

"Победить в правильной игре. Как наступать, защищаться и добиваться результатов в меняющемся мире" Рон Аднер

Основы конкуренции стремительно меняются. Следовательно, игра по старым правилам равна поражению. Рон Аднер считает, что в современных реалиях теперь следует изменить взгляд на конкуренцию, лидерство и рост. Именно такие изменения и новые подходы автор рассказывает в книге.

"Конкуренция в новом мире труда. Как радикальная адаптированность отделяет лучших от остальных" Кит Феррацци

Кот Феррацци в своей работе предлагает ознакомиться с новым смелым видением того, как будут выглядеть организации будущего – цифровые, инклюзивные, устойчивые, эмпатичные , какие новые практики закрепятся в постковидной эре, как лидеры меняют свои организации к лучшему после пандемии, как это все поможет им добиваться еще большего успеха?

5 книг от "Издательства Старого Льва"

"Искусство войны" Сунь-цзы

Украинский "Искусство войны" Сунь-цзы толкуется впервые. Переводчик, историк философии Востока, убежден, что философски стратегическое произведение древнекитайского военачальника и изложенные в нем идеи и советы касаются не только стратегии боя и завоевания, но и всей деятельности человека, в том числе бизнеса.

"Путь к финансовой свободе" Бодо Шефер

Бодо Шефер делится инсайдерской информацией и рассказывает об эффективных методах обращения с деньгами, шаг за шагом сопровождая читателя на пути к его финансовой свободе.

15 самых популярных книг о бизнесе в Украине / Фото Unsplash

"Законы победителей. Как осуществить свои мечты" Бодо Шефер

Бодо Шефер в книге рассказывает, почему в одинаковых условиях кто живет скучно и считает себя посредственностью, а кто постоянно совершенствуется и всегда достигает желаемого. Автор поможет пройти этот путь, к тому же очень продуктивно, потому что имеет немалый опыт: сам обанкротился, когда ему было 26 лет, а уже через 4 года жил с процентов от собственного капитала.

"Доставка счастья" Тони Шэй

Успешный бизнес невозможно построить, не рискуя. Но когда на кону стоят не одни заработки, а человеческие отношения, риск вполне оправдан и даже необходим. "Доставка счастья" – рассказ о больших деньгах, большой дружбе и искреннем человеколюбии; когда за семью есть не только родственники, но и работники, клиенты и даже конкуренты.

"Искусство стратегии" Авинаш Камалакар Диксит, Барри Дж. Нейлбафф