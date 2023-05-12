Саме тому 24 Канал звернувся до українських відомих та популярних українських видавництв задля того, аби отримати перелік найпопулярніших книг про бізнес. Які твори та автори найбільше читають в Україні – далі у тексті.

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П'ятірка книг від "Фабули"

"Естетичний Інтелект" Полін Браун

Книжка показує, наскільки важлива естетика в нашому житті й, звісно, в бізнесі. Пані Браун переконана: це м’яз, який можна накачати, тобто будь-хто може розвинути естетичне чуття й застосовувати це вміння на практиці. На думку авторки, естетична складова продукту не менш важлива за його функціональність, а компанії мусять приділяти естетиці стільки ж уваги, скільки й фінансовим звітам.

"Маркетингові війни" Джек Траут Ел Райс

Ця книга висвітлює основні принципи успішного маркетингу з погляду військової справи. Автори Ел Райс та Джек Траут беруть за основу працю Карла фон Клаузевіца "Про війну" й адаптують її для зовсім іншої, здавалося б, сфери. Це не просто їхня вигадка чи вдала метафора — це тонко помічена особливість функціонування маркетингу.

"Секрети фасилітації" Майкл Вілкінсон

Оновлене видання "Секретів фасилітації" пропонує безліч цільових методів для фасилітаторів, які прагнуть до ефективних, послідовних та повторюваних результатів. Заснована на перевіреному підході Майкла Вілкінсона SMART (Structured Meeting And Related Techniques), книжка може допомогти досягти приголомшливих результатів під час управління, представлення, викладання, планування та продажу, а також інших професійних та особистих ситуацій.

15 найпопулярніших книг про бізнес в Україні / Фото Unsplash

"Посібник з креативного мислення" Кріс Ґріффітс та Мелінa Кості

Кріс Ґріффітс та Мелінa Кості створили цю книгу із численними прикладами, що примушують замислитися, концепціями, шаблонами та методологіями, які пройшли ретельну перевірку на практиці, прикладами з життя та останніми дослідженнями з мислення людини.

"Стратегія кризових комунікацій" Аманда Коулман

Видатна британська консультантка Аманда Коулман дає чіткі й переконливі відповіді на ці та чимало інших запитань, що зазвичай хвилюють вдумливих керівників і піарників. Ця актуальна книжка є втіленням більш ніж двадцятирічного досвіду практичної роботи авторки в галузі кризових комунікацій.

Підбірка про бізнес від "Лабораторії"

"Майстри масштабування. Неочевидні істини від найуспішніших підприємців світу" Рід Гофман

Запорукою масштабування бізнесу є не талант чи стратегія, а підприємницьке мислення, яке реально та важливо розвивати. Саме на цьому наполягає Рід Гофман – один із найуспішніших підприємців Кремнієвої долини, засновник LinkedIn та ведучий подкасту "Майстри масштабування", на основі якого і побудована ця книжка.

"Як створити емоцію. Уроки творчого лідерства Nike" Ґреґ Гоффман

Ґреґ Гоффман відповідав за створення рекламних кампаній Nike за участі Кріштіану Роналду та Серени Вільямс. Про свої знання та уміння він розповідає у книзі, розповідаючи як створити потужний бренд та як мотивувати команду працювати креативно.

15 найпопулярніших книг про бізнес в Україні / Фото Unsplash

"Широким поглядом. Нова стратегія інновацій" Рон Аднер

Експерт з інновацій Рон Аднер уже понад десятиліття досліджує першопричини перемог та поразок у бізнесі й поділився своїми напрацюваннями у своїй книзі. Аднер проведе читачів від Кенії до Каліфорнії, від транспорту до телекомунікацій, щоб розкрити приховану структуру успіху.

"Перемогти у правильній грі. Як наступати, захищатися й досягати результатів у мінливому світі" Рон Аднер

Основи конкуренції стрімко змінюються. Відтак гра за старими правилами дорівнює поразці. Рон Аднер вважає, що у сучасних реаліях тепер потрібно змінити погляд на конкуренцію, лідерство та зростання. Саме про такі зміни та нові підходи автор розповідає у книзі.

"Конкуренція в новому світі праці. Як радикальна адаптованість відокремлює найкращих від решти" Кіт Феррацці

Кіт Феррацці у своїй роботі пропонує ознайомитися із новим сміливим бачення щодо того, як виглядатимуть організації майбутнього – цифрові, інклюзивні, стійкі, емпатійні, які нові практики закріпляться у постковідній ері, як лідери змінюють свої організації на краще після пандемії, як це все допоможе їм досягати ще більшого успіху?

5 книг від "Видавництва Старого Лева"

"Мистецтво війни" Сунь-дзи

Українською "Мистецтво війни" Сунь-дзи тлумачиться вперше. Перекладач, історик філософії Сходу, переконаний, що філософсько-стратегічний твір давньокитайського воєначальника та викладені в ньому ідеї й поради стосуються не лише стратегії бою і завоювання, але й усієї діяльності людини, зокрема й бізнесу.

"Шлях до фінансової свободи" Бодо Шефер

Бодо Шефер ділиться інсайдерською інформацією та розповідає про ефективні методи поводження з грошима, крок за кроком супроводжуючи читача на шляху до його фінансової свободи.

15 найпопулярніших книг про бізнес в Україні / Фото Unsplash

"Закони переможців. Як здійснити cвої мрії" Бодо Шефер

Бодо Шефер у книзі розповідає, чому однакових умовах хтось живе нудно й вважає себе посередністю, а хтось – постійно вдосконалюється і завжди досягає бажаного. Автор допоможе пройти цей шлях, до того ж дуже продуктивно, бо має чималий досвід: сам збанкрутував, коли йому було 26 років, а вже через 4 роки жив із відсотків від власного капіталу.

"Доставка щастя" Тоні Шей

Успішний бізнес неможливо розбудувати, не ризикуючи. Та коли на кону стоять не самі лише заробітки, а людські взаємини, ризик цілком виправданий і навіть необхідний. "Доставка щастя" – розповідь про великі гроші, велику дружбу і щире людинолюбство; коли за сім’ю є не лише кревні родичі, а й працівники, клієнти й навіть конкуренти.

"Мистецтво стратегії" Авінаш Камалакар Діксіт, Баррі Дж. Нейлбафф

Стратегічне мислення – це мистецтво перевершити суперника, усвідомлюючи, що суперник намагається перевершити тебе. Це також мистецтво пошуку шляхів до співпраці, навіть коли інші керовані винятково особистим зиском. Автори книжки вважають, що майстерне стратегічне мислення за таких численних і розмаїтих ситуацій і надалі залишається мистецтвом, але в основі його є кілька простих базових принципів – так і виникає ціла наука стратегії, а саме – теорія гри.