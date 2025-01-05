На программу "еКнига" подали заявки уже более 50 тысяч восемнадцатилетних украинцев. Первые заявители уже получили свои выплаты, отмечает 24 Канал со ссылкой на Украинский институт книги.

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Как получить деньги на книги

"еКнига" – программа государственной поддержки в размере 908 гривен на покупку книг (в бумажном, электронном и аудиоформатах) для 18-летних украинцев.

Чтобы воспользоваться программой, нужно:

установить приложение Дия на смартфон;

открыть специальный счет Дия.Картки для еКниги в одном из банков-участников программы;

подать заявление в приложении Дия.

Список книжных магазинов, в которых можно приобрести книги, доступен по ссылке.

Проект реализует Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и Украинским институтом книги.

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