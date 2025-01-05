На программу "еКнига" подали заявки уже более 50 тысяч восемнадцатилетних украинцев. Первые заявители уже получили свои выплаты, отмечает 24 Канал со ссылкой на Украинский институт книги.
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Как получить деньги на книги
"еКнига" – программа государственной поддержки в размере 908 гривен на покупку книг (в бумажном, электронном и аудиоформатах) для 18-летних украинцев.
Чтобы воспользоваться программой, нужно:
- установить приложение Дия на смартфон;
- открыть специальный счет Дия.Картки для еКниги в одном из банков-участников программы;
- подать заявление в приложении Дия.
Список книжных магазинов, в которых можно приобрести книги, доступен по ссылке.
Проект реализует Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и Украинским институтом книги.
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Больше о книжной инициативе
- Услуга действует только на книги, изданные на украинском языке.
- Проект "еКнига" стартовал в рамках "Зимней еПоддержки".
- Деньги можно будет потратить в течение трех месяцев со дня начисления в магазинах, которые присоединились к программе. В противном случае вернутся на счет Украинского института книги,
- Инициатива имеет целью не только поощрить молодежь к чтению, но и поддержать украинскую книгоиздательскую отрасль.