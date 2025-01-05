На програму "єКнига" подали заявки вже понад 50 тисяч вісімнадцятирічних українців. Перші заявники вже отримали свої виплати, зазначає 24 Канал з посиланням на Український інститут книги.
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Як отримати гроші на книги
"єКнига" – програма державної підтримки у розмірі 908 гривень на купівлю книг (в паперовому, електронному і аудіоформатах) для 18-річних українців.
Аби скористатися програмою, потрібно:
- встановити застосунок Дія на смартфон;
- відкрити спеціальний рахунок Дія.Картки для єКниги в одному з банків-учасників програми;
- подати заяву в застосунку Дія.
Список книгарень, у яких можна придбати книги, доступний за посиланням.
Проєкт реалізовує Міністерство культури та стратегічних комунікацій України спільно з Міністерство цифрової трансформації України та Українським інститутом книги.
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Більше про книжкову ініціативу
- Послуга діє лише на книжки, що видані українською мовою.
- Проєкт "єКнига" стартував у рамках "Зимової єПідтримки".
- Гроші можна буде витратити протягом трьох місяців з дня нарахування в книгарнях, які долучилися до програми. В іншому разі повернуться на рахунок Українського інституту книги,
- Ініціатива має на меті не лише заохотити молодь до читання, а й підтримати українську книговидавничу галузь.