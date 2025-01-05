На програму "єКнига" подали заявки вже понад 50 тисяч вісімнадцятирічних українців. Перші заявники вже отримали свої виплати, зазначає 24 Канал з посиланням на Український інститут книги.

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Як отримати гроші на книги

"єКнига" – програма державної підтримки у розмірі 908 гривень на купівлю книг (в паперовому, електронному і аудіоформатах) для 18-річних українців.

Аби скористатися програмою, потрібно:

встановити застосунок Дія на смартфон;

відкрити спеціальний рахунок Дія.Картки для єКниги в одному з банків-учасників програми;

подати заяву в застосунку Дія.

Список книгарень, у яких можна придбати книги, доступний за посиланням.

Проєкт реалізовує Міністерство культури та стратегічних комунікацій України спільно з Міністерство цифрової трансформації України та Українським інститутом книги.

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